Слив стенограмм разговоров Ушакова с Виткоффом и Дмитриевым, вероятно, был организован самой российской стороной. Такое мнение высказал руководитель Центра исследований проблем гражданского общества и политический эксперт Виталий Кулик, объяснив мотив Кремля.

Фото: скриншот

По его словам, России сейчас не выгодно подписывать какое-либо мирное соглашение, но важно поддерживать видимость переговорного процесса.

"Я абсолютно убежден, что записи разговоров Ушакова с Виткоффом и Дмитриевым слили сами россияне. Ведь не в интересах России сейчас во что бы то ни стало подписывать, а тем более достигать устойчивого мира. Поэтому они решили завалить переговоры, не прекратив их, то есть не получить результат, но сохранить динамику переговоров", — отметил Кулик.

Эксперт объяснил, что для Путина ключевая задача – сохранить переговорный процесс, чтобы вести его к желаемому результату.

"А желаемым результатом для него является признание за Россией статуса сверхдержавы и готовность вступать с ней в предметные разговоры о новом мировом порядке. Цена здесь — не Украина. Эти переговоры — не об Украине, а о новом мировом порядке. И в таких переговорах нужно, чтобы никакой конкретики относительно Украины не было. Поэтому процесс можно затягивать и играть в это еще надолго".

По его словам, Россия во время длительных переговоров может решить свои задачи: избежать новых санкций, прийти к определенным договоренностям с США или добиться отмены части ограничений.

Что касается США, то Кулик подчеркнул, что Дональду Трампу нужен конкретный результат, а не процесс ради процесса. Однако он может согласиться на рамочные соглашения, которые формально подписаны, но не выполняются.

"Поэтому может появиться какое-то коммюнике, которое не будет предусматривать никаких гарантий и которое невозможно выполнить, то есть это будет скорее пожелание, под которым подпишутся все стороны. Но Трамп будет продавать это как окончание войны и победу, как он это сделал с Таиландом и Камбоджей и другими войнами, которые он докончил три в этом деле, закончили в этом деле, окончивших". и на этих фронтах глобальной войны", — объяснил эксперт.

