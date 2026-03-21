Про цей приліт у РФ Путіну навряд чи повідомлять: Генштаб розкрив деталі жирного влучання

У ніч проти 21 березня українські захисники завдали ураження по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу у Росії. Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України у Facebook.

Удари по НПЗ Росії.

Зазначене підприємство забезпечує переробку нафти та виробництво пально-мастильних матеріалів, які використовуються для потреб окупаційної армії.

Варто нагадати, Саратовський НПЗ є одним з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн.

За попередньою інформацією, пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000. Масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генштабі запевнили, що Сили оборони України будуть продовжувати уражати важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії РФ проти України.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня під ударом опинилися одразу дев'ять районів Ростовської області, стратегічні об'єкти Саратовщини та підступи до Москви. Загальна кількість невідомих дронів, які атакували Росію, перевищила 120 одиниць.

Зазначається, що найбільш неспокійна ніч видалася у Ростовській області. Там путінські чиновники заявили, що масована атака охопила майже весь регіон. Росіяни нарахували понад 90 дронів лише у своєму небі.

При цьому географія вибухів здивувала навіть самих росіян: Чортківський, Міллерівський, Тарасівський, Боківський, Мілютинський, Шолохівський, Кашарський, Красносулинський та Кам'янський райони.

