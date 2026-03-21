Об этом прилете в РФ Путину вряд ли сообщат: Генштаб раскрыл детали жирного попадания

В ночь на 21 марта украинские защитники нанесли поражение по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в России. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Указанное предприятие обеспечивает переработку нефти и производство горюче-смазочных материалов, используемых для нужд оккупационной армии.

Стоит напомнить, что Саратовский НПЗ является одним из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн. тонн.

По предварительной информации, повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В Генштабе заверили, что Силы обороны Украины будут продолжать уязвлять важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины.

Напомним, в ночь на 21 марта под ударом оказались сразу девять районов Ростовской области, стратегические объекты Саратовщины и происки к Москве. Общее количество неизвестных дронов, атаковавших Россию, превысило 120 единиц.

Отмечается, что самая неспокойная ночь выдалась в Ростовской области. Там путинские чиновники заявили, что массированная атака охватила почти весь регион. Русские насчитали более 90 дронов только на своем небе.

При этом география взрывов удивила даже россиян: Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Милютинский, Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы.

