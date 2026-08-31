Про це рішення в Україні ніхто не міг подумати: експерт ошелешив прогнозом закінчення війни



















Реальні переговори щодо завершення війни можуть розпочатися навесні, однак залишається сценарій, за якого Володимира Путіна вдасться змусити до домовленостей раніше. Про це заявив політолог Ігор Чаленко, аналізуючи перспективи дипломатичного врегулювання та подальші плани Кремля.

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За його словами, ключовим фактором залишається позиція російського керівництва. Базовим сценарієм експерт називає продовження війни та перехід до реальних переговорів уже навесні.

"Менша вірогідність, але вона не нульова, що Путіна можна дотиснути навіть у цьому році", — зазначив Чаленко.

Для такого сценарію, на його думку, потрібна скоординована позиція великих держав. Потенційні умови домовленості можуть виявитися незручними для обох сторін, однак головним завданням України має залишатися збереження незалежності, суверенітету та перспектив для подальшого розвитку.

Водночас Москва поки не демонструє наміру відмовлятися від військового сценарію. Чаленко вважає, що Кремль продовжує наступати, оскільки розраховує отримати більше на полі бою.

"Росіяни бачать, ніби вони можуть здобути більше військовим шляхом, відповідно вони далі і тиснуть", — пояснив політолог.

Окремо експерт звернув увагу на повідомлення про можливе нарощування людського ресурсу російської армії. За його словами, сигнали щодо подальшої мобілізації свідчать, що Кремль готується до затяжного протистояння.

Попри це, Чаленко закликає не закривати дипломатичне вікно.

"Не можна закривати повністю вікно для дипломатії, щоб завершити це раніше, бо об'єктивно втрачають від цього дві сторони", — наголосив він.

На думку політолога, Україні необхідне своєрідне "соломонове рішення", яке дозволило б припинити виснажливу війну, але водночас гарантувало збереження державності, незалежності та можливостей для майбутнього.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Зеленському поставили вкрай незручне питання на тлі страшних атак РФ.