Об этом решении в Украине никто не мог подумать: эксперт ошарашил прогнозом окончания войны



















Реальные переговоры по завершению войны могут начаться весной, однако остается сценарий, при котором Владимир Путин удастся заставить к договоренностям раньше. Об этом заявил политолог Игорь Чаленко, анализируя перспективы дипломатического урегулирования и дальнейшие планы Кремля.

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По его словам, ключевым фактором остается позиция российского руководства. Базовым сценарием эксперт называет продолжение войны и переход к реальным переговорам уже весной.

"Меньшая вероятность, но она не нулевая, что Путина можно дожать даже в этом году", — отметил Чаленко.

Для такого сценария, по его мнению, необходима скоординированная позиция великих держав. Потенциальные условия договоренности могут оказаться неудобными для обеих сторон, однако главной задачей Украины должно оставаться сохранение независимости, суверенитета и перспектив дальнейшего развития.

В то же время, Москва пока не демонстрирует намерения отказываться от военного сценария. Чаленко считает, что Кремль продолжает наступать, поскольку рассчитывает получить больше на поле боя.

"Россияне видят, что они могут получить больше военным путем, соответственно они дальше и давят", — пояснил политолог.

Отдельно эксперт обратил внимание на сообщение о возможном наращивании человеческого ресурса российской армии. По его словам, сигналы по дальнейшей мобилизации свидетельствуют, что Кремль готовится к затяжному противостоянию.

Тем не менее, Чаленко призывает не закрывать дипломатическое окно.

"Нельзя закрывать полностью окно для дипломатии, чтобы завершить это раньше, потому что объективно теряют от этого две стороны", — подчеркнул он.

По мнению политолога, Украине необходимо своеобразное "соломоновое решение", которое позволило бы прекратить изнурительную войну, но в то же время гарантировало сохранение государственности, независимости и возможностей для будущего.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Зеленскому задали крайне неудобный вопрос на фоне страшных атак РФ.