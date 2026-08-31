Заяви української влади про масштабне нарощування виробництва дронів і ракет викликають дедалі більше запитань щодо того, хто саме виготовлятиме озброєння, скільки воно коштуватиме та наскільки ефективно використовуватимуться державні кошти. Про це заявив політолог Віталій Бала, коментуючи плани щодо запуску до тисячі безпілотників на добу та виробництва українських ракет.

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Бала нагадав, що раніше вже звучали заяви про виробництво мільйона дронів на рік. За його підрахунками, це мало б означати приблизно три тисячі БпЛА щодня. Тому нинішні заяви про тисячу дронів, на його думку, потребують детального пояснення.

"Напевне, треба говорити про те, щоб відправляти тисячу дронів і досягати тих цілей, куди вони були направлені. Бо можна запустити і тисячу, і десять тисяч, але якщо 90–95% буде збито — це насправді в нікуди", — вважає Бала.

Політолог також поставив питання про те, хто вироблятиме таку кількість безпілотників та скільки це коштуватиме державі. Окрему увагу він приділив ракетній програмі та компанії Fire Point, яку згадав у критичному контексті.

Бала звернув увагу на повідомлення про комплектуючі, які нібито використовуються під час виробництва крилатих ракет "Фламінго". За його словами, якщо частина деталей є звичайними товарами, доступними у торговельних мережах, виникає питання про реальну собівартість зброї та ефективність витрачання коштів.

"Якщо вони купують в "Епіцентрі" певні матеріали для того, щоб збирати ракети "Фламінго", то скільки насправді вона коштує, скільки взагалі грошей витрачається?", — заявив політолог.

На думку Бали, Україна потребує не лише гучних заяв про сотні тисяч дронів чи тисячі ракет, а прозорої та результативної системи оборонного виробництва. Він вважає, що більше ресурсів варто спрямовувати перевіреним конструкторським бюро та підприємствам із досвідом ракетобудування.

"Я думаю, що вже час перенаправляти гроші тим відомим конструкторським бюро, як "Південний", виробникам, які виробляли і займалися ракетобудуванням", — підсумував Бала.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський диктатор Володимир Путін після кількох тижнів вагань, імовірно, вирішив піти шляхом подальшої ескалації війни проти України.