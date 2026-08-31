Візит глави ЦРУ підштовхнув Путіна до страшного рішення щодо України: розкрито деталі

Російський диктатор Володимир Путін після кількох тижнів вагань, імовірно, вирішив піти шляхом подальшої ескалації війни проти України. Як пише The Economist із посиланням на джерела, близькі до Кремля, одним із головних мотивів такого кроку може бути прагнення російського лідера втримати владу та гарантувати власну безпеку.

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Співрозмовник видання з оточення Путіна припускає, що візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Кремль міг сприйняти як прояв слабкості Вашингтона. Подібним чином російський президент нібито трактував і приїзд тодішнього директора ЦРУ Білла Бернса напередодні повномасштабного вторгнення.

"Ніхто не може знати, що коїться в голові Путіна. Але причини ескалації війни, як і саме рішення про вторгнення, мають внутрішній характер. Його головною метою завжди було збереження власної влади і, зрештою, свого життя", — зазначає The Economist.

Водночас усередині Росії накопичуються проблеми. За оцінкою видання, слабшає суспільна підтримка війни, знижується довіра до телевізійної пропаганди, а серед частини російської еліти посилюється песимізм через затяжну кампанію без результату, який Кремль міг би представити як беззаперечну перемогу.

Для російської політичної системи демонстрація слабкості може бути особливо небезпечною. Джерела видання припускають, що Путін може побоюватися завершення війни без досягнення хоча б мінімальних заявлених цілей, зокрема захоплення всієї території Донбасу.

Водночас продовження бойових дій у нинішньому форматі дедалі більше виснажує економічні ресурси та політичний капітал Кремля. Саме тому ескалація може розглядатися Москвою як один зі способів спробувати змінити ситуацію.



Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні модифікації "Шахедів", характеристики яких уже дозволяють порівнювати їх не зі звичайними безпілотниками, а з легкими крилатими ракетами. Про це заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт Defense Express Іван Киричевський.