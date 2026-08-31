Визит главы ЦРУ подтолкнул Путина к страшному решению по Украине: раскрыты детали

Российский диктатор Владимир Путин после нескольких недель колебаний, вероятно, решил пойти по пути дальнейшей эскалации войны против Украины. Как пишет The Economist со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, одним из главных мотивов такого шага может быть стремление российского лидера удержать власть и обеспечить собственную безопасность.

Фото: из открытых источников

Собеседник издания из окружения Путина предполагает, что визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву Кремль мог воспринять как проявление слабости Вашингтона. Подобным образом, российский президент якобы трактовал и приезд тогдашнего директора ЦРУ Билла Бернса накануне полномасштабного вторжения.

"Никто не может знать, что происходит в голове Путина. Но причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственных властей и, в конце концов, своей жизни", — отмечает The Economist.

В то же время, внутри России накапливаются проблемы. По оценке издания, слабеет общественная поддержка войны, снижается доверие к телевизионной пропаганде, а среди части российской элиты усиливается пессимизм из-за затяжной кампании без результата, который Кремль мог бы представить как безоговорочную победу.

Для российской политической системы демонстрация слабости может быть особенно опасна. Источники издания предполагают, что Путин может опасаться завершения войны без достижения хотя бы минимальных заявленных целей, включая захват всей территории Донбасса.

В то же время, продолжение боевых действий в нынешнем формате все больше истощает экономические ресурсы и политический капитал Кремля. Именно поэтому эскалация может рассматриваться Москвой как один из способов попытаться изменить ситуацию.



Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что Россия все активнее применяет против Украины реактивные модификации "Шахедов", характеристики которых уже позволяют сравнивать их не с обычными беспилотниками, а с легкими крылатыми ракетами. Об этом заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт Defense Express Иван Киричевский.