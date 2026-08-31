Заявления украинской власти о масштабном наращивании производства дронов и ракет вызывают все больше вопросов о том, кто именно будет производить вооружение, сколько оно будет стоить и насколько будут эффективно использоваться государственные средства. Об этом заявил политолог Виталий Бала, комментируя планы по запуску тысячи беспилотников в сутки и производству украинских ракет.

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Бала напомнил, что ранее уже звучали заявления о производстве миллиона дронов в год. По его подсчетам, это должно означать примерно три тысячи БпЛА ежедневно. Поэтому нынешние заявления о тысяче дронов, по его мнению, нуждаются в детальном объяснении.

"Наверное, нужно говорить о том, чтобы отправлять тысячу дронов и добиваться тех целей, куда они были направлены. Потому что можно запустить и тысячу, и десять тысяч, но если 90–95% будут сбиты — это действительно никуда", — считает Бала.

Политолог также задал вопрос о том, кто будет производить такое количество беспилотников и сколько это будет стоить государству. Отдельное внимание он уделил ракетной программе и компании Fire Point, упомянутой в критическом контексте.

Бала обратил внимание на сообщения о якобы используемых комплектующих при производстве крылатых ракет "Фламинго". По его словам, если часть деталей являются обычными товарами, доступными в торговых сетях, возникает вопрос о реальной себестоимости оружия и эффективности расходования средств.

"Если они покупают в "Эпицентре" определенные материалы для того, чтобы собирать ракеты "Фламинго", то сколько на самом деле она стоит, сколько вообще денег тратится?", — заявил политолог.

По мнению Балы, Украина нуждается не только в громких заявлениях о сотнях тысяч дронов или тысячах ракет, но и в прозрачной и результативной системе оборонного производства. Он считает, что больше ресурсов следует направлять проверенным конструкторским бюро и предприятиям с опытом ракетостроения.

"Я думаю, что пора перенаправлять деньги тем известным конструкторским бюро, как "Южный", производителям, которые производили и занимались ракетостроением", — подытожил Бала.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин после нескольких недель колебаний, вероятно, решил пойти по пути дальнейшей эскалации войны против Украины.