"Про це не говорять публічно": Гордон озвучив шокуючий прогноз по війні в Україні

У Женеві має відбутися черговий раунд мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський, українські політики неодноразово зазначали, що Україні потрібен мир — сталий та справедливий. Однак завершення війни може взагалі не бути.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон поділився своїм баченням ситуації.

“Я скажу зараз те, що не кажуть публічно. Я зробив цей висновок виходячи зі свого спілкування у Сполучених Штатах Америки, Вашингтоні та виходячи з розмов, які відбувалися на Мюнхенській конференції із топлідерами світу. А те, що я скажу, багатьом не сподобається. Мені це й самому не подобається. Але ж ми правду говоримо. Ми ж не говоримо те, що хочуть почути. За моїми відчуттями, виходячи з величезної кількості інформації, війна ризикує не закінчитися ніколи. Тобто я сказав би, війна назавжди”, — поділився він своїм баченням.

Також зазначив, що не очікує результатів від мирних переговорів.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в черговий етап мирних переговорів має відбутися у Женеві 17-18 лютого. У російського лідера Володимира Путіна повідомили, що російську переговорну групу очолить Володимир Мединський. У Раді припустили, які питання можуть обговорювати сторони.

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що недооцінювати супротивника — велика помилка. Політик припустив, що заміна глави російської делегації пов'язана з тим, що військовий трек відпрацювали на минулій зустрічі, і на цій обговорюватимуться гуманітарні питання. При цьому підкреслив, що це просто припущення.



