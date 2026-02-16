"Про це не говорять публічно": Гордон озвучив шокуючий прогноз по війні в Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
У Женеві має відбутися черговий раунд мирних переговорів щодо завершення війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський, українські політики неодноразово зазначали, що Україні потрібен мир — сталий та справедливий. Однак завершення війни може взагалі не бути.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон поділився своїм баченням ситуації.
Також зазначив, що не очікує результатів від мирних переговорів.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в черговий етап мирних переговорів має відбутися у Женеві 17-18 лютого. У російського лідера Володимира Путіна повідомили, що російську переговорну групу очолить Володимир Мединський. У Раді припустили, які питання можуть обговорювати сторони.
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що недооцінювати супротивника — велика помилка. Політик припустив, що заміна глави російської делегації пов'язана з тим, що військовий трек відпрацювали на минулій зустрічі, і на цій обговорюватимуться гуманітарні питання. При цьому підкреслив, що це просто припущення.