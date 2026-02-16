"Об этом не говорят публично": Гордон озвучил шокирующий прогноз по войне в Украине

В Женеве должен пройти очередной раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, украинские политики неоднократно отмечали, что Украине нужен мир – устойчивый и справедливый. Однако завершение войны может вообще не быть.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Журналист Дмитрий Гордон поделился своим видением ситуации.

"Я скажу сейчас то, что не говорят публично. Я сделал этот вывод исходя из своего общения в Соединенных Штатах Америки, Вашингтоне и исходя из разговоров, которые происходили на Мюнхенской конференции с топ-лидерами мира. А то, что я скажу, многим не понравится. Мне это самому не нравится. Но ведь мы правду говорим. Мы же не говорим, что хотят услышать. По моим ощущениям, исходя из огромного количества информации, война рискует не закончиться никогда. То есть я бы сказал, война навсегда”, — поделился он своим видением.

Также отметил, что не ожидает результатов от мирных переговоров.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в очередной этап мирных переговоров должен состояться в Женеве 17-18 февраля. В российского лидера Владимира Путина сообщили, что российскую переговорную группу возглавит Владимир Мединский. В Раде допустили, какие вопросы могут обсуждать стороны.

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что недооценивать противника – большая ошибка. Политик предположил, что замена главы российской делегации связана с тем, что военный трек отработали на прошлой встрече, и будут обсуждаться гуманитарные вопросы. При этом подчеркнул, что это просто предположение.



