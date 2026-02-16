"Об этом не говорят публично": Гордон озвучил шокирующий прогноз по войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Женеве должен пройти очередной раунд мирных переговоров по завершению войны в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский, украинские политики неоднократно отмечали, что Украине нужен мир – устойчивый и справедливый. Однако завершение войны может вообще не быть.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Журналист Дмитрий Гордон поделился своим видением ситуации.
Также отметил, что не ожидает результатов от мирных переговоров.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в очередной этап мирных переговоров должен состояться в Женеве 17-18 февраля. В российского лидера Владимира Путина сообщили, что российскую переговорную группу возглавит Владимир Мединский. В Раде допустили, какие вопросы могут обсуждать стороны.
Народный депутат Максим Бужанский отметил, что недооценивать противника – большая ошибка. Политик предположил, что замена главы российской делегации связана с тем, что военный трек отработали на прошлой встрече, и будут обсуждаться гуманитарные вопросы. При этом подчеркнул, что это просто предположение.