Стало відомо, чого насправді очікують депутати від мирних переговорів у Женеві

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Росії повідомили про підготовку чергового етапу мирних переговорів — зустріч має відбутися у Женеві 17-18 лютого. У російського лідера Володимира Путіна повідомили, що російську переговорну групу очолить Володимир Мединський. У Раді припустили, які питання можуть обговорювати сторони.
Переговори. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що недооцінювати супротивника — велика помилка.
Політик припустив, що заміна глави російської делегації пов'язана з тим, що військовий трек відпрацювали на минулій зустрічі, і на цій обговорюватимуться гуманітарні питання. При цьому підкреслив, що це просто припущення.
Народний депутат Данило Гетманцев зауважив, що очікування і сподівання України незмінні.
Нардеп висловив сподівання, що рух до миру продовжиться і “ми зможемо максимально використати “вікно можливостей” для припинення війни в Україні".
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку народних депутатів, відбудуться вибори в Україні.