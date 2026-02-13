Стало відомо, чого насправді очікують депутати від мирних переговорів у Женеві

В Росії повідомили про підготовку чергового етапу мирних переговорів — зустріч має відбутися у Женеві 17-18 лютого. У російського лідера Володимира Путіна повідомили, що російську переговорну групу очолить Володимир Мединський. У Раді припустили, які питання можуть обговорювати сторони.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Максим Бужанський зазначив, що недооцінювати супротивника — велика помилка.

“У нас чомусь заведено вважати Мединського таким собі блаженним базікою, якому нічого більше робити, окрім як говорити про Київську Русь і Рюриковичів, але я думаю, що це абсолютно не так. І що вони надають величезного значення своїм спробам нагромадити агресію та її підсумки на якийсь глобальний фундамент, який він і намагається спорудити”, — зауважив нардеп.

Політик припустив, що заміна глави російської делегації пов'язана з тим, що військовий трек відпрацювали на минулій зустрічі, і на цій обговорюватимуться гуманітарні питання. При цьому підкреслив, що це просто припущення.

“Так це чи ні, можливо дізнаємось за кілька днів”, — підсумував нардеп.

Народний депутат Данило Гетманцев зауважив, що очікування і сподівання України незмінні.

“Як зазначив президент України, нам потрібен результат. Результат — це надійний, справедливий та гарантований мир. Завдання надскладне. Потрібно буде просувати український порядок денний на перемовинах. Одночасно, не даючи можливості опонентам вийти “з-за столу”, що вони постійно намагаються зробити, а американським посередникам – розвести руками” — зауважив політик.

Нардеп висловив сподівання, що рух до миру продовжиться і “ми зможемо максимально використати “вікно можливостей” для припинення війни в Україні".

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли, на думку народних депутатів, відбудуться вибори в Україні.





