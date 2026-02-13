Стало известно, чего на самом деле ожидают депутаты от мирных переговоров в Женеве

В России сообщили о подготовке очередного этапа мирных переговоров – встреча должна состояться в Женеве 17-18 февраля. У российского лидера Владимира Путина рассказали, что российскую переговорную группу возглавит Владимир Мединский. В Раде предположили, какие вопросы могут обсуждать стороны.

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Максим Бужанский отметил, что недооценивать противника – большая ошибка.

"У нас почему-то принято считать Мединского блаженным болтуном, которому нечего больше делать, кроме как говорить о Киевской Руси и Рюриковичах, но я думаю, что это совершенно не так. И что они придают огромное значение своим попыткам накопить агрессию и ее итоги на какой-то глобальный фундамент, который он и пытается соорудить", — отметил нардеп.

Политик предположил, что замена главы российской делегации связана с тем, что военный трек отработали на прошлой встрече, и будут обсуждаться гуманитарные вопросы. При этом подчеркнул, что это просто предположение.

"Так это или нет, возможно узнаем через несколько дней", — подытожил нардеп.

Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что ожидания и надежды Украины неизменны.

"Как отметил президент Украины, нам нужен результат. Результат — это надежный, справедливый и гарантированный мир. Задача сверхсложная. Нужно будет продвигать украинскую повестку дня на переговорах. Одновременно, не давая возможности оппонентам выйти "из-за стола", что они постоянно пытаются сделать, с американским посредникам — развести руками", — отметил политик.

Нардеп выразил надежду, что движение к миру продолжится и "мы сможем максимально использовать окно возможностей для прекращения войны в Украине".

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда, по мнению народных депутатов, состоятся выборы в Украине.






