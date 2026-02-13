Стало известно, чего на самом деле ожидают депутаты от мирных переговоров в Женеве

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В России сообщили о подготовке очередного этапа мирных переговоров – встреча должна состояться в Женеве 17-18 февраля. У российского лидера Владимира Путина рассказали, что российскую переговорную группу возглавит Владимир Мединский. В Раде предположили, какие вопросы могут обсуждать стороны.
Переговоры. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Максим Бужанский отметил, что недооценивать противника – большая ошибка.
Политик предположил, что замена главы российской делегации связана с тем, что военный трек отработали на прошлой встрече, и будут обсуждаться гуманитарные вопросы. При этом подчеркнул, что это просто предположение.
Народный депутат Даниил Гетманцев отметил, что ожидания и надежды Украины неизменны.
Нардеп выразил надежду, что движение к миру продолжится и "мы сможем максимально использовать окно возможностей для прекращения войны в Украине".
