Призов із 18 років: екскомандир «Дніпра-1» Юрій Береза запропонував нову модель мобілізації

Недилько Ксения
В Україні необхідно знизити віковий поріг для призову до війська та залучати молодь до служби з 18 років. Таку думку висловив колишній командир добровольчого батальйону "Дніпро-1" Юрій Береза, зазначивши, що новобранців варто направляти у західні регіони країни.
Юрій Береза. Фото: УНІАН
На його переконання, служба в армії має стати обов'язковим етапом для кожного, хто планує пов'язати своє майбутнє з державною службою.
Юрій Береза додав, що молоді люди мають відслужити один рік, після чого зможуть спокійно здобувати вищу освіту. Він наголосив, що нинішня система призову з 25 років є несправедливою, оскільки саме у віці 16-17 років людина найкраще засвоює військові навички.
Водночас він акцентував, що головне питання полягає в правильній організації цього процесу. Юрій Береза пропонує відправляти 18-річних призовників не на передову, а для проходження служби у Волинську, Рівненську, Львівську та Закарпатську області. Там вони зможуть замінити кадрових військових, які перебувають у тилу з 2022 року, та сформувати надійний резерв.
