Призов із 18 років: екскомандир «Дніпра-1» Юрій Береза запропонував нову модель мобілізації

В Україні необхідно знизити віковий поріг для призову до війська та залучати молодь до служби з 18 років. Таку думку висловив колишній командир добровольчого батальйону "Дніпро-1" Юрій Береза, зазначивши, що новобранців варто направляти у західні регіони країни.

На його переконання, служба в армії має стати обов'язковим етапом для кожного, хто планує пов'язати своє майбутнє з державною службою.

"У нас ніхто не хоче говорити про неприємні речі, — констатував екскомбат. — І от зараз з'являться тисяча коментарів після того, як я скажу знову і буду говорити про те, що у нас повинно в війську служити з 18 років і хлопці, і дівчата".

Юрій Береза додав, що молоді люди мають відслужити один рік, після чого зможуть спокійно здобувати вищу освіту. Він наголосив, що нинішня система призову з 25 років є несправедливою, оскільки саме у віці 16-17 років людина найкраще засвоює військові навички.

"От я наголошую, кидайте в мене списи, — заявив військовий, — але для виживання моєї країни, нашої з вами України, нам треба почати мобілізацію з 18 років".

Водночас він акцентував, що головне питання полягає в правильній організації цього процесу. Юрій Береза пропонує відправляти 18-річних призовників не на передову, а для проходження служби у Волинську, Рівненську, Львівську та Закарпатську області. Там вони зможуть замінити кадрових військових, які перебувають у тилу з 2022 року, та сформувати надійний резерв.

"Саме головне, як це виконати, щоб ці діти, я наголошую, ці діти з 18 років, потрапили якраз і пішли служити в Закарпаття, Львівську, Волинську, Рівенську області, — резюмував колишній командир батальйону. — От там ми повинні підготувати цей наш мобілізаційний резерв. От там якраз наш запас".

