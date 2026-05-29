Призыв с 18 лет: экс-командир "Днепра-1" Юрий Береза предложил новую модель мобилизации

Недилько Ксения
В Украине необходимо снизить возрастной порог для призыва в армию и привлекать молодежь в службу с 18 лет. Такое мнение высказал бывший командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза, отметив, что новобранцев следует направлять в западные регионы страны.
Юрий Береза. Фото: УНИАН
По его убеждению, служба в армии должна стать обязательным этапом для каждого, кто планирует связать свое будущее с государственной службой.
Юрий Береза добавил, что молодые люди должны отслужить один год, после чего смогут спокойно получать высшее образование. Он подчеркнул, что нынешняя система призыва с 25 лет несправедлива, поскольку именно в возрасте 16-17 лет человек лучше всего усваивает военные навыки.
В то же время он акцентировал, что главный вопрос состоит в правильной организации этого процесса. Юрий Береза предлагает отправлять 18-летних призывников не на передовую, а для прохождения службы в Волынскую, Ровенскую, Львовскую и Закарпатскую области. Там они смогут заменить находящихся в тылу с 2022 года кадровых военных и сформировать надежный резерв.
