Призыв с 18 лет: экс-командир "Днепра-1" Юрий Береза предложил новую модель мобилизации

В Украине необходимо снизить возрастной порог для призыва в армию и привлекать молодежь в службу с 18 лет. Такое мнение высказал бывший командир добровольческого батальона "Днепр-1" Юрий Береза, отметив, что новобранцев следует направлять в западные регионы страны.

По его убеждению, служба в армии должна стать обязательным этапом для каждого, кто планирует связать свое будущее с государственной службой.

"У нас никто не хочет говорить о неприятных вещах, – констатировал экс-комбат. — И вот сейчас появятся тысяча комментариев после того, как я скажу снова и буду говорить о том, что у нас должно в войске служить с 18 лет и ребята, и девушки".

Юрий Береза добавил, что молодые люди должны отслужить один год, после чего смогут спокойно получать высшее образование. Он подчеркнул, что нынешняя система призыва с 25 лет несправедлива, поскольку именно в возрасте 16-17 лет человек лучше всего усваивает военные навыки.

"Вот я подчеркиваю, бросайте в меня копья, – заявил военный, – но для выживания моей страны, нашей с вами Украины, нам нужно начать мобилизацию с 18 лет".

В то же время он акцентировал, что главный вопрос состоит в правильной организации этого процесса. Юрий Береза предлагает отправлять 18-летних призывников не на передовую, а для прохождения службы в Волынскую, Ровенскую, Львовскую и Закарпатскую области. Там они смогут заменить находящихся в тылу с 2022 года кадровых военных и сформировать надежный резерв.

"Самое главное, как это сделать, чтобы эти дети, я подчеркиваю, эти дети с 18 лет, попали как раз и пошли служить в Закарпатье, Львовскую, Волынскую, Ровенскую области, — резюмировал бывший командир батальона. — Вот там мы должны подготовить этот мобилизационный резерв. Вот там как раз наш запас".

