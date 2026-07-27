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Призначення Драпатого: названо причину, чому рішення Зеленського довело Кремль до істериик

Олександр Коваленко вважає, що головна перевага Михайла Драпатого полягає у відкритості до сучасних технологій та нових підходів до ведення війни, чого бракує російській армії

27 липня 2026, 13:15
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Клименко Елена

Призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України викликає занепокоєння не лише через його бойовий досвід, а й через підхід до ведення сучасної війни. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко, порівнявши нового очільника ЗСУ з його попередником Олександром Сирським.

Призначення Драпатого: названо причину, чому рішення Зеленського довело Кремль до істериик

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, Сирський є професійним генералом, який зробив вагомий внесок в успішні контрнаступальні операції 2022 року. Водночас він представляє більш консервативну школу військового управління, через що нові підходи та технології впроваджувалися непросто.

Натомість Драпатий, за оцінкою Коваленка, належить до нового покоління українських командирів, які значно швидше адаптуються до змін на полі бою. 

"Михайло Драпатий є більш гнучким і відкритим до сучасних тенденцій. У питаннях військової справи він орієнтується на інноваційні підходи", – наголосив експерт. 

Коваленко також звернув увагу на ефективну взаємодію Драпатого з віцепрем'єр-міністром Михайлом Федоровим, який відповідає за цифрові технології та розвиток інновацій. На думку експерта, саме поєднання сучасних технологій і військового досвіду може стати серйозною перевагою України. 

Водночас російська армія, за словами Коваленка, залишається заручницею застарілої моделі управління.

"У них досі переважає законсервована система центрального військового управління. Це фактично "совок", який вони так і не змогли змінити", – зазначив він. 

Експерт визнав, що в Росії існують окремі сучасні підрозділи, зокрема безпілотний центр "Рубікон", однак він працює під контролем ФСБ, а не Генерального штабу, що лише підкреслює системні проблеми російської армії.

На думку Коваленка, саме формування в Україні нового покоління командирів є одним із найсерйозніших викликів для Кремля.

"Саме це викликає у росіян найбільше занепокоєння, оскільки нового покоління серед їхніх військових фактично немає. Молоді офіцери залишаються частиною старої консервативної системи, яка не здатна швидко змінюватися", – підсумував військовий експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську несподівано закликав припинити війну проти України. Казахстанський лідер заявив, що підстав для продовження бойових дій уже немає, та запропонував зупинити вогонь, зафіксувавши нинішню лінію фронту.  



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