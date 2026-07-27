Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины вызывает беспокойство не только из-за его боевого опыта, но и из-за подхода к ведению современной войны. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко, сравнив нового главу ВСУ с его предшественником Александром Сырским.

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По словам эксперта, Сырский является профессиональным генералом, внесшим весомый вклад в успешные контрнаступательные операции 2022 года. В то же время он представляет более консервативную школу военного управления, поэтому новые подходы и технологии внедрялись непросто.

Вместо этого Драпатий, по оценке Коваленко, принадлежит к новому поколению украинских командиров, которые значительно быстрее адаптируются к изменениям на поле боя.

"Михаил Драпатый более гибок и открыт к современным тенденциям. В вопросах военного дела он ориентируется на инновационные подходы", — подчеркнул эксперт.

Коваленко также обратил внимание на эффективное взаимодействие Драпатого с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым, который отвечает за цифровые технологии и развитие инноваций. По мнению эксперта, именно сочетание современных технологий и военного опыта может оказаться серьезным преимуществом Украины.

В то же время, российская армия, по словам Коваленко, остается заложницей устаревшей модели управления.

"У них до сих пор преобладает законсервированная система центрального военного управления. Это фактически "совок", который они так и не смогли изменить", – отметил он.

Эксперт признал, что в России существуют отдельные современные подразделения, в частности, беспилотный центр "Рубикон", однако он работает под контролем ФСБ, а не Генерального штаба, что лишь подчеркивает системные проблемы российской армии.

По мнению Коваленко, именно формирование в Украине нового поколения командиров является одним из самых серьезных вызовов для Кремля.

"Именно это вызывает у россиян наибольшее беспокойство, поскольку нового поколения среди их военных фактически нет. Молодые офицеры остаются частью старой консервативной системы, которая не способна быстро меняться", — подытожил военный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске неожиданно призвал прекратить войну против Украины. Казахстанский лидер заявил, что оснований для продолжения боевых действий уже нет, и предложил остановить огонь, зафиксировав нынешнюю линию фронта.