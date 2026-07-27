Путін почув незручну правду від Токаєва: названо причину, чому це стало повним фіаско для диктатора

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним в Омську несподівано закликав припинити війну проти України. Казахстанський лідер заявив, що підстав для продовження бойових дій уже немає, та запропонував зупинити вогонь, зафіксувавши нинішню лінію фронту. Таку заяву Токаєв зробив публічно, що, на думку кандидата політичних наук і експерта-міжнародника Станіслава Желіховського, є надзвичайно показовим сигналом.

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За словами експерта, президент Казахстану фактично запропонував повернутися до переговорного формату, який раніше обговорювався у Стамбулі.

"Це знакова заява, адже вона прозвучала безпосередньо перед Путіним. Раніше навіть найближчі партнери Росії уникали публічної критики Кремля, а тепер дедалі частіше дозволяють собі відкрито говорити про необхідність завершення війни", – зазначив Желіховський.

Експерт пояснив, що така позиція Астани пов'язана не лише з гуманітарними міркуваннями. Затяжна війна дедалі сильніше б'є по економічних інтересах самого Казахстану.

Зокрема, після атак безпілотників було порушено роботу нафтової інфраструктури в Чорному морі, що призвело до скорочення експорту казахстанської нафти та фінансових втрат.

"Токаєв розуміє, що якщо війна триватиме, збитки для Казахстану лише зростатимуть. Саме тому він зробив спробу вплинути на російського президента", – пояснив експерт.

На думку Желіховського, навряд чи слова казахстанського лідера найближчим часом змінять позицію Кремля. Водночас дедалі частіше подібні заклики лунають саме від держав, які Москва традиційно вважала своїми союзниками.

"Це чіткий сигнал Путіну, що його політика веде не лише Росію, а й партнерів до економічних втрат. Саме тому необхідно сідати за стіл переговорів і шукати шляхи припинення активних бойових дій", – підсумував Станіслав Желіховський.

Портал "Коментарі" вже писав, що погрози Ірану завдати балістичних ударів по Україні після атаки СБУ на судно в Каспійському морі, яке перевозило військовий вантаж до Росії, навряд чи переростуть у реальні бойові дії. Таку думку висловив генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.