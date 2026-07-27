Путин услышал неудобную правду от Токаева: названа причина, почему это стало полным фиаско для диктатора

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске неожиданно призвал прекратить войну против Украины. Казахстанский лидер заявил, что оснований для продолжения боевых действий уже нет, и предложил остановить огонь, зафиксировав нынешнюю линию фронта. Такое заявление Токаев сделал публично, что, по мнению кандидата политических наук и эксперта-международника Станислава Желиховского, чрезвычайно показательный сигнал.

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По словам эксперта, президент Казахстана фактически предложил вернуться к переговорному формату, ранее обсуждавшемуся в Стамбуле.

"Это знаковое заявление, ведь оно прозвучало непосредственно перед Путиным. Ранее даже ближайшие партнеры России избегали публичной критики Кремля, а теперь все чаще позволяют открыто говорить о необходимости завершения войны", – отметил Желиховский.

Эксперт пояснил, что подобная позиция Астаны связана не только с гуманитарными соображениями. Затяжная война все сильнее сказывается на экономических интересах самого Казахстана.

В частности, после атак беспилотников была нарушена работа нефтяной инфраструктуры в Черном море, что привело к сокращению экспорта казахстанской нефти и финансовых потерь.

"Токаев понимает, что если война будет продолжаться, ущерб для Казахстана будет только расти. Именно поэтому он попытался повлиять на российского президента", – объяснил эксперт.

По мнению Желиховского, вряд ли слова казахстанского лидера в ближайшее время изменят позицию Кремля. В то же время, все чаще подобные призывы раздаются именно от государств, которые Москва традиционно считала своими союзниками.

"Это четкий сигнал Путину, что его политика ведет не только Россию, но и партнеров к экономическим потерям. Именно поэтому необходимо садиться за стол переговоров и искать пути прекращения активных боевых действий", – подытожил Станислав Желиховский.

Портал "Комментарии" уже писал, что угрозы Ирана нанести баллистические удары по Украине после атаки СБУ на судно в Каспийском море, перевозившее военный груз в Россию, вряд ли перерастут в реальные боевые действия. Такое мнение высказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.