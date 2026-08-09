"Припиніть напади на цивільних": Папа Римський емоційно закликав закінчити війну в Україні

Папа Римський Лев XIV 9 серпня вкотре закликав до припинення російсько-української війни. Понтифік наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільного населення та закликав дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел

Папа Римський Лев XIV під час традиційної недільної молитви "Ангел Господній" заявив, що останнім часом кількість трагічних інцидентів у війні Росії проти України зростає, а разом з ними збільшується кількість загиблих і поранених серед мирних жителів, зокрема дітей.

"Я знову звертаюся зі своїм щирим закликом до дотримання міжнародного гуманітарного права та припинення нападів на цивільні цілі з обох сторін", — заявив Папа Римський.

Лев XIV неодноразово виступав з закликами до миру в Україні. Цього разу його заява пролунала на тлі повідомлень про посилення російських атак з використанням безпілотників та зростання кількості жертв серед цивільного населення.

За даними ООН, за час повномасштабної війни в Україні загинули понад 16 тисяч цивільних. Водночас в Організації Об'єднаних Націй наголошують, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки далеко не всі випадки вдалося підтвердити. Крім того, що у липні цього року кількість поранень та смертей серед цивільного населення в Україні зросла більш ніж на третину за першу половину року.

липні український президент заявляв, що Ватикан готовий стати майданчиком для потенційної зустрічі з Володимиром Путіним. За його словами, за сприянням понтифіка можуть відбутися мирні переговори щодо закінчення війни в Україні. Раніше портал "Коментарі" повідомдяв, що у квітні Володимир Зеленський проводив розмову з Папою Римським Левом XIV на тлі російських масованих атак по Україні. Вже у







