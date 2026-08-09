"Припиніть напади на цивільних": Папа Римський емоційно закликав закінчити війну в Україні

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Slava Kot
Папа Римський Лев XIV 9 серпня вкотре закликав до припинення російсько-української війни. Понтифік наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільного населення та закликав дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.
Папа Римський Лев XIV. Фото з відкритих джерел
Папа Римський Лев XIV під час традиційної недільної молитви "Ангел Господній" заявив, що останнім часом кількість трагічних інцидентів у війні Росії проти України зростає, а разом з ними збільшується кількість загиблих і поранених серед мирних жителів, зокрема дітей.
Лев XIV неодноразово виступав з закликами до миру в Україні. Цього разу його заява пролунала на тлі повідомлень про посилення російських атак з використанням безпілотників та зростання кількості жертв серед цивільного населення.
За даними ООН, за час повномасштабної війни в Україні загинули понад 16 тисяч цивільних. Водночас в Організації Об'єднаних Націй наголошують, що реальна кількість жертв може бути значно вищою, оскільки далеко не всі випадки вдалося підтвердити. Крім того, що у липні цього року кількість поранень та смертей серед цивільного населення в Україні зросла більш ніж на третину за першу половину року.