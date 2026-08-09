"Прекратите нападения на гражданских": Папа Римский эмоционально призвал закончить войну в Украине

Папа Римский Лев XIV 9 августа еще раз призвал к прекращению российско-украинской войны. Понтифик отметил рост количества жертв среди гражданского населения и призвал соблюдать нормы международного гуманитарного права.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

Папа Римский Лев XIV во время традиционной воскресной молитвы "Ангел Господень" заявил, что в последнее время количество трагических инцидентов в войне России против Украины растет, а вместе с ними увеличивается число погибших и раненых среди мирных жителей, в том числе детей.

"Я снова обращаюсь со своим искренним призывом к соблюдению международного гуманитарного права и прекращению нападений на гражданские цели с обеих сторон", — заявил Папа Римский.

Лев XIV не раз выступал с призывами к миру в Украине. В этот раз его заявление прозвучало на фоне сообщений об усилении российских атак с использованием беспилотников и росте числа жертв среди гражданского населения.

По данным ООН, за время полномасштабной войны в Украине погибли более 16 тысяч гражданских. В то же время в Организации Объединенных Наций отмечают, что реальное количество жертв может быть значительно выше, поскольку далеко не все случаи удалось подтвердить. Кроме того, в июле этого года количество ранений и смертей среди гражданского населения в Украине выросло более чем на треть за первую половину года.

июле украинский президент заявил, что Ватикан готов стать площадкой для потенциальной встречи с Владимиром Путиным. По его словам, при содействии понтифика могут состояться мирные переговоры об окончании войны в Украине. Ранее портал "Комментарии" сообщил, что в апреле Владимир Зеленский проводил разговор с Папой Римским Львом XIV на фоне российских массированных атак по Украине. Уже в







