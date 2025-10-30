Припинення вогню в обмін на гірку отруту: що вже готують для України під соусом миру

ВР зняла з розгляду урядовий законопроект 14120, яким пропонувалося позбавити російську мову захисту Європейської хартії регіональних чи міноритарних мов, — нібито "через тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи". І одночасно Радіо "Свобода" оприлюднило інсайд, що в проєкті спільного плану ЄС і України з припинення вогню є пункт, що Київ і Москва фактично "повертають довоєнні позиції РПЦ і російської мови в публічному просторі". Про це розповів політтехнолог Олексій Голобуцький.

Припинення вогню. Фото: з відкритих джерел

Експерт зауважує, якщо сполучити обидві новини, то це, найімовірніше, вказує на те, що на нас дійсно чекає відкат у позиціях РПЦ і російської мови як одна з головних умов припинення вогню. При цьому Олексій Голобуцький наголошує, що йдеться навіть не про перемир'я.

"Тобто, фактично "припинення вогню", якщо таке буде реалізоване, означатиме повернення Кремля до попередньої тактики невійськової поступової анексії України. Довше, зате дешевше і надійніше", – зазначив експерт.

Олексій Голобуцький наголошує, що він про високу ймовірність саме такого розвитку подій попереджав практично з початку року.

"Так що ті, хто зараз повертається до звичної російської всюди, не просто так це роблять. Вони зрозуміють, що скоро все відкотиться до звичних правил гри: коли російська мова, естрада, кіно, книговидавництво домінують в Україні", – констатував експерт.

Читайте також на порталі "Коментарі" — народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що парламентська більшість на прохання урядовців зняла з розгляду урядовий законопроєкт №14120. Документ передбачав заміну спотвореного перекладу Європейської хартії регіональних і міноритарних мов та виключення з неї російської мови, на яку досі поширюється дія Хартії в Україні.



