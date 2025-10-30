Припинення вогню в обмін на гірку отруту: що вже готують для України під соусом миру

Рубрики
Кравцев Сергей
ВР зняла з розгляду урядовий законопроект 14120, яким пропонувалося позбавити російську мову захисту Європейської хартії регіональних чи міноритарних мов, — нібито "через тиск неназваних російських лобістів у Раді Європи". І одночасно Радіо "Свобода" оприлюднило інсайд, що в проєкті спільного плану ЄС і України з припинення вогню є пункт, що Київ і Москва фактично "повертають довоєнні позиції РПЦ і російської мови в публічному просторі". Про це розповів політтехнолог Олексій Голобуцький.
Припинення вогню. Фото: з відкритих джерел
Експерт зауважує, якщо сполучити обидві новини, то це, найімовірніше, вказує на те, що на нас дійсно чекає відкат у позиціях РПЦ і російської мови як одна з головних умов припинення вогню. При цьому Олексій Голобуцький наголошує, що йдеться навіть не про перемир'я.
Олексій Голобуцький наголошує, що він про високу ймовірність саме такого розвитку подій попереджав практично з початку року.
