Главная Новости Общество Война с Россией Прекращение огня в обмен на горький яд: что уже готовят для Украины под соусом мира
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекращение огня в обмен на горький яд: что уже готовят для Украины под соусом мира

Российские лоббисты в Совете Европы уже делают свое дело

30 октября 2025, 15:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

ВР сняла с рассмотрения правительственный законопроект 14120, которым предлагалось лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков – якобы "из-за давления неназванных русских лоббистов в Совете Европы". И одновременно Радио "Свобода" обнародовало инсайд, что в проекте совместного плана ЕС и Украины по прекращению огня есть пункт, что Киев и Москва фактически "возвращают довоенные позиции РПЦ и русского языка в публичном пространстве". Об этом рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

Прекращение огня в обмен на горький яд: что уже готовят для Украины под соусом мира

Прекращение огня. Фото: из открытых источников

Эксперт отмечает, если соединить обе новости, то это, скорее всего, указывает на то, что нас действительно ожидает откат в позициях РПЦ и русского языка как одно из главных условий прекращения огня. При этом Алексей Голобуцкий отмечает, что речь идет даже не о перемирии.

"То есть фактически "прекращение огня", если такое будет реализовано, будет означать возвращение Кремля к предыдущей тактике невоенной постепенной аннексии Украины. Дольше, зато дешевле и надежнее", – отметил эксперт.

Алексей Голобуцкий отмечает, что он о высокой вероятности именно такого развития событий предупреждал практически с начала года.

"Так что те, кто сейчас возвращается в привычную русскую всюду, не просто так это делают. Они поймут, что скоро все откатится к привычным правилам игры: когда русский язык, эстрада, кино, книгоиздательство доминируют в Украине", – констатировал эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат Владимир Вятрович заявил, что парламентское большинство по просьбе чиновников сняло с рассмотрения правительственный законопроект №14120. Документ предусматривал замену искаженного перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков и исключение из нее русского языка, на который все еще распространяется действие Хартии в Украине.




Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

