Прекращение огня в обмен на горький яд: что уже готовят для Украины под соусом мира

Кравцев Сергей
ВР сняла с рассмотрения правительственный законопроект 14120, которым предлагалось лишить русский язык защиты Европейской хартии региональных или миноритарных языков – якобы "из-за давления неназванных русских лоббистов в Совете Европы". И одновременно Радио "Свобода" обнародовало инсайд, что в проекте совместного плана ЕС и Украины по прекращению огня есть пункт, что Киев и Москва фактически "возвращают довоенные позиции РПЦ и русского языка в публичном пространстве". Об этом рассказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Прекращение огня. Фото: из открытых источников
Эксперт отмечает, если соединить обе новости, то это, скорее всего, указывает на то, что нас действительно ожидает откат в позициях РПЦ и русского языка как одно из главных условий прекращения огня. При этом Алексей Голобуцкий отмечает, что речь идет даже не о перемирии.
Алексей Голобуцкий отмечает, что он о высокой вероятности именно такого развития событий предупреждал практически с начала года.
Читайте на портале "Комментарии" — народный депутат Владимир Вятрович заявил, что парламентское большинство по просьбе чиновников сняло с рассмотрения правительственный законопроект №14120. Документ предусматривал замену искаженного перевода Европейской хартии региональных и миноритарных языков и исключение из нее русского языка, на который все еще распространяется действие Хартии в Украине.