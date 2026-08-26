Припинення вогню стане лише початком пекла в Україні: експерт здивував сценарієм

Навіть припинення активних бойових дій не означатиме остаточного завершення російсько-українського протистояння. Україну можуть чекати тривалі переговори з Росією, а ключовим завданням стане відновлення сил і створення власної моделі безпеки. Про це заявив політолог Євген Магда, коментуючи запропоноване Валерієм Залужним бачення завершення війни.

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За словами експерта, Україна сьогодні не має достатніх можливостей для швидкого повернення до кордонів 1991 року військовим шляхом. Тому можливе припинення бойових дій варто розглядати не як остаточний мир, а як початок нового етапу протистояння.

"Припинення бойових дій означатиме великі переговори. Великі переговори між Росією та Україною. Росія від нас просто так не відчепиться", — наголосив Магда.

Він вважає, що після можливої зупинки бойових дій Україні доведеться одночасно відновлюватися, зберігати демократичну модель та готуватися до тривалого стримування Росії. Окремим викликом стануть вибори, які рано чи пізно доведеться провести після завершення воєнного стану.

Політолог також звернув увагу на тезу Залужного про необхідність так званого Global Decision — глобального рішення щодо війни. На думку Магди, йдеться про формат, до якого мають бути залучені не лише Україна та Росія, а провідні міжнародні гравці.

"Такий Global Decision можливий лише за участю всіх провідних акторів НАТО, Європейського Союзу, окремих Туреччини, Китаю, Індії, Сполучених Штатів. Це достатньо складна конструкція", — пояснив експерт.

Водночас Магда застеріг від ілюзії, що після припинення вогню російська загроза автоматично зникне. Україна й надалі матиме близько двох тисяч кілометрів кордону з РФ, а сама Росія, за його словами, не зникне і не розвалиться лише внаслідок завершення нинішнього етапу війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що політичне та економічне становище Росії може поступово підштовхувати Кремль до пошуку варіанта виходу з війни проти України. Водночас для Володимира Путіна продовження бойових дій стає дедалі ризикованішим, зокрема через перспективу внутрішніх проблем у РФ. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.