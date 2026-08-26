Прекращение огня станет только началом ада в Украине: эксперт удивил сценарием

Даже прекращение активных боевых действий не означает окончательного завершения российско-украинского противостояния. Украину могут ожидать длительных переговоров с Россией, а ключевой задачей станет восстановление сил и создание собственной модели безопасности. Об этом заявил политолог Евгений Магда, комментируя предложенное Валерием Залужным видение завершения войны.

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По словам эксперта, у Украины сегодня нет достаточных возможностей для быстрого возвращения к границам 1991 года военным путем. Поэтому возможное прекращение боевых действий следует рассматривать не как окончательный мир, а как начало нового этапа противостояния.

"Прекращение боевых действий будет означать большие переговоры. Большие переговоры между Россией и Украиной. Россия от нас просто так не отстанет", — подчеркнул Магда.

Он считает, что после возможной остановки боевых действий Украине придется одновременно восстанавливаться, сохранять демократическую модель и готовиться к длительному сдерживанию России. Отдельным вызовом станут выборы, которые рано или поздно предстоит провести после завершения военного положения.

Политолог также обратил внимание на тезис Залужного о необходимости так называемого Global Decision — глобального решения о войне. По мнению Магды, речь идет о формате, в который должны быть привлечены не только Украина и Россия, но и ведущие международные игроки.

"Такой Global Decision возможен только при участии всех ведущих актеров НАТО, Европейского Союза, отдельных Турции, Китая, Индии, Соединенных Штатов. Это достаточно сложная конструкция", — пояснил эксперт.

В то же время, Магда предостерег от иллюзии, что после прекращения огня российская угроза автоматически исчезнет. Украина и дальше будет иметь около двух тысяч километров границы с РФ, а сама Россия, по его словам, не исчезнет и не развалится только в результате завершения нынешнего этапа войны.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что политическое и экономическое положение России может постепенно подталкивать Кремль к поиску варианта выхода из войны против Украины. В то же время для Владимира Путина продолжение боевых действий становится все более рискованным, в частности из-за перспективы внутренних проблем в РФ. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.