Путін опинився за крок до критичного вибору: озвучено несподіваний сценарій закінчення війни

Політичне та економічне становище Росії може поступово підштовхувати Кремль до пошуку варіанта виходу з війни проти України. Водночас для Володимира Путіна продовження бойових дій стає дедалі ризикованішим, зокрема через перспективу внутрішніх проблем у РФ. Таку думку висловив політтехнолог, співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скрінщшот

За його словами, одним із можливих сценаріїв залишається припинення вогню, хоча Москва може намагатися отримати максимально вигідні для себе умови. Серед варіантів, які обговорюються, Голобуцький згадав ідею створення на неокупованій частині Донбасу своєрідної буферної зони з особливим економічним статусом та передачею контролю третій стороні. Водночас він наголосив, що погодження такого сценарію Росією далеко не гарантоване.

"Путін зрозумів, що навіть маючи перевагу в балістиці, це не буде тривати вічно. Україна теж немаленька країна. Нам пошкодять дуже багато, але й зараз нам привезли трохи Patriot, дали нові установки іншої ППО", — зазначив Голобуцький.

На його думку, Кремль може враховувати не лише ситуацію на фронті, а й ризики затяжної війни для самої Росії. Економічні труднощі, накопичення соціальних проблем та можливе погіршення настроїв населення здатні створити для російської влади нові виклики.

"Продовження війни — це ризики, в першу чергу для самої Росії, для еліти, для народу, для економіки, для майбутнього. А вихід з війни для нього особисто мінімальні ризики на даний момент", — вважає експерт.

Голобуцький також звернув увагу на настрої російських еліт. За його оцінкою, частина оточення Путіна може усвідомлювати, що можливість завершити війну на нинішніх умовах згодом може зникнути.

"Російська еліта вважає, що Путін має чудову можливість закінчити війну на умовах, кращих за які, можливо, вже завтра не буде", — заявив політтехнолог.

Водночас Голобуцький не прогнозує швидкого масового протесту в РФ. На його думку, накопичення проблем може тривати роками, однак у перспективі невдоволення здатне перетворитися на питання вже безпосередньо до російської верхівки та самого Путіна.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що народний депутат Олексій Гончаренко закликав колишнього міністра оборони Михайла Федорова публічно розповісти про відомі йому можливі корупційні зловживання у владі.