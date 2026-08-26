Путин оказался в шаге от критического выбора: озвучен неожиданный сценарий окончания войны

Политическое и экономическое положение России может постепенно подталкивать Кремль к поиску варианта выхода из войны против Украины. В то же время для Владимира Путина продолжение боевых действий становится все более рискованным, в частности из-за перспективы внутренних проблем в РФ. Такое мнение высказал политтехнолог, соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: slovoidilo

По его словам, одним из возможных сценариев остается прекращение огня, хотя Москва может постараться получить максимально выгодные для себя условия. Среди обсуждаемых вариантов Голобуцкий упомянул идею создания на неоккупированной части Донбасса своеобразной буферной зоны с особым экономическим статусом и передачей контроля третьей стороне. В то же время, он подчеркнул, что согласование такого сценария Россией далеко не гарантировано.

"Путин понял, что, даже имея преимущество в баллистике, это не будет продолжаться вечно. Украина тоже немаленькая страна. Нам повредят очень многое, но и сейчас нам привезли немного Patriot, дали новые установки другого ПВО", — отметил Голобуцкий.

По его мнению, Кремль может учитывать не только ситуацию на фронте, но риски затяжной войны для самой России. Экономические трудности, скопление социальных заморочек и вероятное ухудшение настроений населения способны сделать для русской власти новейшие вызовы.

"Продолжение войны – это риски, в первую очередь для самой России, для элиты, для народа, для экономики, для будущего. А выход из войны для него лично минимальные риски сейчас", — считает эксперт.

Голобуцкий также обратил внимание на настроения русских элит. По его оценке, часть окружения Путина может отдавать себе отчет, что возможность завершить войну на нынешних условиях впоследствии может исчезнуть.

"Российская элита считает, что у Путина прекрасная возможность закончить войну на условиях, лучше которых, возможно, уже завтра не будет", — заявил политтехнолог.

В то же время Голобуцкий не прогнозирует скорый массовый протест в РФ. По его мнению, накопление проблем может продолжаться годами, однако в перспективе недовольство способно превратиться в вопрос уже к российской верхушке и самому Путину.

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