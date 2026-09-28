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Припинення вогню недостатньо: експерт назвав єдиний варіант завершення війни

Експерт Світан розповів, якою має бути концепція завершення війни в Україні

28 вересня 2026, 20:59
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Кречмаровская Наталия

Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що нормальне життя українців не можливе без деокупації Криму. 

Припинення вогню недостатньо: експерт назвав єдиний варіант завершення війни

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан підтримав цю заяву президента і пояснив, чому це важливо.

“Неможливо повернутися до нормального життя в Україні без відновлення суверенітету територіальної цілісності, виходячи з багатьох причин, починаючи від правового поля нашої конституції, закінчуючи справедливістю стосовно кожного і живого, і загиблого. Тобто, просто неможливо. І тут справа не тільки саме в Криму, на всій території України”, — переконаний експерт.

За його словами, найпростіше почати деокупацію територій саме з Криму — потрібно знеструмити та знерухомити півострів. Для цього, зазначив експерт, проводяться відповідні операції БПЛА. Знеструмити військові об’єкти, змусити росіян залишити Крим, а за ними тоді повернуться на територію Росії “понаехавшие”. 

"Саме за ось таку концепцію, пов'язану зі звільненням нашої території, неможливістю повернення до мирного життя в Україні без деокупації наших земель, причому з повним відновленням суверенітету територіальної цілісності до кордонів 1991 року. Я не знаю, чому боятися це говорити. Це треба не просто говорити, це треба ставити на чільне місце. А не носитися з ідеєю, так би мовити, мирних інавгураційних самітів”, — зазначив Світан. 

За його словами, основна задача нашого козацького роду відновлення суверенітету територіальної цілісності. При цьому наголосив, що задача деокупації Криму, а потім і Донбасу здійсненна. Починати, за його словами, потрібно з півострова, а звільнення Донбасу можливе уже після розвалу Російської Федерації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Китай долучиться до мирних переговорів.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=P6U484M7weI
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