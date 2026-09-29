Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН заявил, что нормальная жизнь украинцев невозможна без деоккупации Крыма.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан поддержал это заявление президента и объяснил, почему это важно.

"Невозможно вернуться к нормальной жизни в Украине без восстановления суверенитета территориальной целостности, исходя из многих причин, начиная от правового поля нашей конституции, заканчивая справедливостью по отношению к каждому и живому, и погибшему. То есть просто невозможно. И здесь дело не только именно в Крыму, на всей территории Украины", — убежден эксперт.

По его словам, проще всего начать деоккупацию территорий именно с Крыма — нужно обесточить и обездвижить полуостров. Для этого, отметил эксперт, производятся соответствующие операции БПЛА. Обесточить военные объекты, заставить россиян покинуть Крым, а за ними тогда вернутся на территорию России "понаехавшие".

"Именно за вот такую концепцию, связанную с освобождением нашей территории, невозможностью возвращения к мирной жизни в Украине без деоккупации наших земель, причем с полным восстановлением суверенитета территориальной целостности к границам 1991 года. Я не знаю, почему бояться это говорить. Это нужно не просто говорить, это нужно ставить во главу угла. А не носиться с идеей, так сказать, мирных инаугурационных саммитов”, — отметил Свитан.

По его словам, основная задача нашего казацкого рода – восстановление суверенитета территориальной целостности. При этом подчеркнул, что задача деоккупации Крыма, а затем и Донбасса выполнима. Начинать, по его словам, нужно с полуострова, а освобождение Донбасса возможно уже после развала Российской Федерации.

Напомним: портал "Комментарии" писал, когда Китай присоединится к мирным переговорам.



