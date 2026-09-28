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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу звернутися до лідера Китаю з пропозицією долучитися до мирних переговорів по завершенню війни.
Путін та Сі. Фото портал "Коментарі"
Журналіст Дмитро Гордон переконаний, що Китай зараз не зацікавлений у припиненні війни, і втрутиться він у переговори тільки за однієї умови. Наразі, зауважив журналіст, Китай буде продовжувати свою політику.
За його словами, Китаю потрібно зберегти Європу такою, щоб вона була потужним торговим партнером Китаю та купувала товари. Тому, зазначив Китаю, вкрай важливо, щоб Європа була в порядку. Також Китаю вкрай важливо, щоб Росія була не в порядку, щоб можна було за безцінь скуповувати природні копалини та природні багатства Росії від нафти та газу до лісу. При цьому, уточнив, для Китаю важливо, щоб Росія не розпалася.
За його словами, Україна нічого не зможе з цим зробити, навіть Трамп не зможе вплинути на позицію Китаю. Гордон зауважив, що єдина надія на сильну економічну кризу, яка загрожує країні. Зазначив, що навіть зміна правлячого режиму не вплине на концепцію по Росії та Україні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що відомо про справжню мету Кремля.