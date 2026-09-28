Китай зіграє ключову роль: інсайд від Гордона, коли будуть реальні мирні переговори

Президент України Володимир Зеленський запропонував президенту США Дональду Трампу звернутися до лідера Китаю з пропозицією долучитися до мирних переговорів по завершенню війни.

Путін та Сі. Фото портал "Коментарі"

Журналіст Дмитро Гордон переконаний, що Китай зараз не зацікавлений у припиненні війни, і втрутиться він у переговори тільки за однієї умови. Наразі, зауважив журналіст, Китай буде продовжувати свою політику.

“А політика Китаю стосовно України та Росії наступна. Китаю дуже потрібна слабка Росія, але Єдина Росія на чолі з Путіним. Тому війна, яку ведуть Росія та Україна Китай влаштовує. Ця війна послаблює Росію, американців, частково послаблює Європу”, — зазначив Гордон.

За його словами, Китаю потрібно зберегти Європу такою, щоб вона була потужним торговим партнером Китаю та купувала товари. Тому, зазначив Китаю, вкрай важливо, щоб Європа була в порядку. Також Китаю вкрай важливо, щоб Росія була не в порядку, щоб можна було за безцінь скуповувати природні копалини та природні багатства Росії від нафти та газу до лісу. При цьому, уточнив, для Китаю важливо, щоб Росія не розпалася.

"Ось тут Китай проти. Тому за моєю теорією, Китай втрутиться лише тоді, коли буде поставлено під загрозу саме існування Росії. Ось тоді Китай вийде як миротворець. А поки він допомагатиме Росії долати, обходити санкції. А поки він допомагатиме Росії долати, обходити санкції. Він буде ділитися з російськими технологіями, він допомагатиме з озброєнням, він допомагатиме зі своєю проксі Північною Кореєю, яка посилатиме сюди балістичні ракети та своїх солдатів", — зазначив журналіст.

За його словами, Україна нічого не зможе з цим зробити, навіть Трамп не зможе вплинути на позицію Китаю. Гордон зауважив, що єдина надія на сильну економічну кризу, яка загрожує країні. Зазначив, що навіть зміна правлячого режиму не вплине на концепцію по Росії та Україні.

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