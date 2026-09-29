Завершити війну можна тільки так: експерт жорстко розкритикував плани влади

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський на Генасамблеї ООН заявив, що нормальне життя українців не можливе без деокупації Криму.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Роман Світан підтримав цю заяву президента і пояснив, чому це важливо.
За його словами, найпростіше почати деокупацію територій саме з Криму — потрібно знеструмити та знерухомити півострів. Для цього, зазначив експерт, проводяться відповідні операції БПЛА. Знеструмити військові об’єкти, змусити росіян залишити Крим, а за ними тоді повернуться на територію Росії “понаехавшие”.
За його словами, основна задача нашого козацького роду відновлення суверенітету територіальної цілісності. При цьому наголосив, що задача деокупації Криму, а потім і Донбасу здійсненна. Починати, за його словами, потрібно з півострова, а звільнення Донбасу можливе уже після розвалу Російської Федерації.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли Китай долучиться до мирних переговорів.