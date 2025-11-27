Чи можливе припинення вогню: три ключові питання, які блокують мир

Мирні переговори щодо припинення вогню у війні Росії проти України вкотре заходять у глухий кут. За оцінкою доктора історичних наук та політолога Вадима Денисенка, шанси на швидке перемир’я практично відсутні, і причина криється у трьох нерозв’язаних питаннях, які визначають архітектуру майбутньої безпеки Європи.

Чому неможливе припинення вогню. Фото з відкритих джерел

Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо" зазначив, що для припинення вогню потрібно реалізувати три ключові проблемні питання на переговорах. За його словами, перше питання стосується гарантії безпеки для Європи та України. Другим кроком політолог називає Путіна та відсутність бажання Кремля закінчувати війну проти України.

"Путін не хотів би зараз закінчувати війну, він би хотів трохи затягнути час. Він би дуже хотів мати більш розв'язані руки щодо гарантій безпеки, які США можуть дати європейцям і, відповідно, Україні", — зазначив Денисенко.

Третім пунктом у політолога йдуть територіальні питання.

За його словами, хоч мирна ініціатива США щодо України подібна до тієї, яка запрацювала у Газі, однак вона має ключові відмінності.

"Але в Газі першим пунктом стояло припинення вогню. У нас припинення вогню стоїть останнім пунктом, і це була глобальна помилка Трампа і його команди, а точніше Віткоффа. Зараз відкрутити цю історію неможливо, тому ніякого припинення вогню найближчим часом ми не побачимо без відповіді на ці три питання", — пояснив Денисенко.

