Возможно ли прекращение огня: три ключевых вопроса, блокирующих мир

Мирные переговоры по прекращению огня в войне России против Украины в очередной раз заходят в тупик. По оценке доктора исторических наук и политолога Вадима Денисенко, шансы на скорейшее перемирие практически отсутствуют, и причина кроется в трех нерешенных вопросах, определяющих архитектуру будущей безопасности Европы.

Почему невозможно прекращение огня. Фото из открытых источников

Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо" отметил, что для прекращения огня нужно реализовать три ключевых проблемных вопроса на переговорах. По его словам, первый вопрос касается гарантии безопасности Европы и Украины. Вторым шагом политолог называет Путина и отсутствие желание Кремля заканчивать войну против Украины.

"Путин не хотел бы сейчас заканчивать войну, он бы хотел немного затянуть время. Он бы очень хотел иметь более развязанные руки по гарантиям безопасности, которые США могут дать европейцам и, соответственно, Украине", — отметил Денисенко.

Третьим пунктом у политолога идут территориальные вопросы.

По его словам, хотя мирная инициатива США по Украине подобна той, которая заработала в Газе, однако она имеет ключевые отличия.

"Но в Газе первым пунктом стояло прекращение огня. У нас прекращение огня стоит последним пунктом, и это была глобальная ошибка Трампа и его команды, а точнее Виткоффа. Сейчас открутить эту историю невозможно, поэтому никакого прекращения огня в ближайшее время мы не увидим без ответа на эти три вопроса", — пояснил политолог.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин поставил Украине одно условие для прекращения боевых действий.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле назвали следующий этап войны против Украины с захватом новых территорий.