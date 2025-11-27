Возможно ли прекращение огня: три ключевых вопроса, блокирующих мир

Рубрики
Мирные переговоры по прекращению огня в войне России против Украины в очередной раз заходят в тупик. По оценке доктора исторических наук и политолога Вадима Денисенко, шансы на скорейшее перемирие практически отсутствуют, и причина кроется в трех нерешенных вопросах, определяющих архитектуру будущей безопасности Европы.
Почему невозможно прекращение огня. Фото из открытых источников
Вадим Денисенко в эфире "Эспрессо" отметил, что для прекращения огня нужно реализовать три ключевых проблемных вопроса на переговорах. По его словам, первый вопрос касается гарантии безопасности Европы и Украины. Вторым шагом политолог называет Путина и отсутствие желание Кремля заканчивать войну против Украины.
Третьим пунктом у политолога идут территориальные вопросы.
По его словам, хотя мирная инициатива США по Украине подобна той, которая заработала в Газе, однако она имеет ключевые отличия.
