Припинення боїв у 2026 році: Україну попередили про вкрай болючий сценарій

Найімовірніше, що бойові дії в Україні завершаться у 2026 році. Водночас Києву доведеться робити складні й непопулярні кроки для стабілізації ситуації та забезпечення безпеки держави, вважає військовий експерт Ігор Романенко.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Україні не буде легко, особливо коли йдеться про підтримку та ефективне забезпечення Сил оборони. Одним із важливих елементів він назвав "справедливу мобілізацію", що дозволить залучити достатню кількість громадян до служби без перевантаження окремих категорій населення. Крім того, експерт звернув увагу на необхідність переведення економіки на військові рейки, коли значна частина населення активно залучатиметься до роботи на оборонних підприємствах.

"Незалежно від того, як ставляться до перших двох завдань, слід пам’ятати: держава — це передусім апарат примусу, особливо під час війни, і вона діє в інтересах більшості громадян", — підкреслив Романенко.

Експерт також зазначив, що у випадку припинення бойових дій виникне потреба в ротації та заміні військовослужбовців, які беруть участь у війні з 2014 року і пізніше. За його оцінкою, для цього знадобиться приблизно 300–500 тисяч громадян, що є серйозним викликом для держави.

Як вже писали "Коментарі", незважаючи на потужний і постійний тиск з боку Росії, Україна продовжує чинити опір і демонструє високу стійкість. Водночас її оборонні можливості могли б значно посилитися за наявності додаткових інструментів і підтримки з боку партнерів. Про це в коментарі 24 Каналу заявив полковник армії США у відставці Джон Світ, заперечивши твердження Дональда Трампа про те, що Україна нібито не має жодних переваг у війні.