Скорее всего, боевые действия в Украине завершатся в 2026 году. В то же время, Киеву придется делать сложные и непопулярные шаги для стабилизации ситуации и обеспечения безопасности государства, считает военный эксперт Игорь Романенко.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украине не будет легко, особенно когда речь идет о поддержке и эффективном обеспечении сил обороны. Одним из важных элементов он назвал "справедливую мобилизацию", позволяющую привлечь достаточное количество граждан в службу без перегрузки отдельных категорий населения. Кроме того, эксперт обратил внимание на необходимость перевода экономики на военные рельсы, когда значительная часть населения будет активно привлекаться к работе на оборонных предприятиях.

"Независимо от того, как относятся к первым двум задачам, следует помнить: государство — это прежде всего аппарат принуждения, особенно во время войны, и оно действует в интересах большинства граждан", — подчеркнул Романенко.

Эксперт также отметил, что в случае прекращения боевых действий возникнет потребность в ротации и замене военнослужащих, участвующих в войне с 2014 года и позже. По его оценке, для этого понадобится около 300-500 тысяч граждан, что является серьезным вызовом для государства.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на мощное и постоянное давление со стороны России, Украина продолжает сопротивляться и демонстрирует высокую устойчивость. В то же время, ее оборонные возможности могли бы значительно усилиться при наличии дополнительных инструментов и поддержки со стороны партнеров. Об этом в комментарии 24 Канала заявил полковник армии США в отставке Джон Мир, отрицая утверждение Дональда Трампа о том, что Украина якобы не имеет никаких преимуществ в войне.