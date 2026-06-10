“Пріоритети влади не про людей”: чому на п'ятому році війни в Україні є проблеми з укриттями

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Кречмаровская Наталия
Останні масовані ворожі обстріли загострили проблему з укриттями. За даними Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в Україні у 93% перевірених укриттів були виявлені недоліки.
Укриття. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, що проблему не вирішили, тому що питання укриттів досі не стало безумовним пріоритетом для всієї вертикалі влади.
Фінансування, за її словами, є — у 2026 році передбачено близько 6 млрд грн субвенції на укриття в школах і садках, частину коштів уже розподілено урядом. Місцеві бюджети також витрачають значні суми: лише Київ планує понад 2,1 млрд грн на укриття у 2026 році, повідомила вона.
Народна депутатка зауважила, що парламент уже частково відреагував на проблему — після трагічних випадків, коли люди гинули через недопуск до укриттів, було посилено адміністративну та кримінальну відповідальність.
Політик нагадала, що за недопуск або неналежне утримання укриттів передбачені штрафи, а якщо через це люди загинули чи постраждали — кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі.
Ірина Фріз розповіла, як вирішити проблему з укриттями:
1. Спрямувати кошти місцевих бюджетів на укриття, а не на другорядні проєкти. У воєнний час нове укриття важливіше за новий стадіон, клумбу чи декоративний благоустрій, переконана вона.
2. Збільшити державні субвенції для громад, які реально не мають достатніх ресурсів.
3. Залучати міжнародних партнерів. Захист цивільних — це зрозумілий і сильний аргумент для донорів. Це треба масштабувати.
4. Будувати мобільні наземні укриття, особливо у прифронтових громадах. Там не можна чекати роками на капітальне будівництво, людям потрібен захист зараз.
Коментуючи можливі покарання Ірина Фріз зазначила, що за недопуск до укриттів відповідальність уже є — адміністративна і кримінальна.
А щодо мерів і центральної влади, за словами народної депутатки, — це вже політична відповідальність.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завершила підготовку до наступного масованого удару.