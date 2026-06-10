“Пріоритети влади не про людей”: чому на п'ятому році війни в Україні є проблеми з укриттями

Останні масовані ворожі обстріли загострили проблему з укриттями. За даними Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в Україні у 93% перевірених укриттів були виявлені недоліки.

Укриття. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Ірина Фріз ексклюзивно порталу “Коментарі” розповіла, що проблему не вирішили, тому що питання укриттів досі не стало безумовним пріоритетом для всієї вертикалі влади.

“Формально відповідальність розподілена між Кабміном, місцевою владою, балансоутримувачами та власниками об’єктів. Але на практиці результат залежить від того, наскільки конкретна громада й конкретні посадовці вважають безпеку людей пріоритетом, а не другорядною статтею видатків”, — пояснила народна депутатка.

Фінансування, за її словами, є — у 2026 році передбачено близько 6 млрд грн субвенції на укриття в школах і садках, частину коштів уже розподілено урядом. Місцеві бюджети також витрачають значні суми: лише Київ планує понад 2,1 млрд грн на укриття у 2026 році, повідомила вона.

“Але проблема не лише в грошах, а й у пріоритетах, контролі та відповідальності. Коли в країні війна, укриття мають бути не “одним із напрямів”, а базовою умовою виживання цивільних. Пріоритетами бюджету мають бути — армія, ППО, укриття і безпека громадян”, — наголосила Фріз.

Народна депутатка зауважила, що парламент уже частково відреагував на проблему — після трагічних випадків, коли люди гинули через недопуск до укриттів, було посилено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Політик нагадала, що за недопуск або неналежне утримання укриттів передбачені штрафи, а якщо через це люди загинули чи постраждали — кримінальна відповідальність до 8 років позбавлення волі.

“Але цього недостатньо. Верховна Рада має і далі тиснути на уряд у трьох речах: більше коштів на укриття, прозорий розподіл субвенцій і жорсткий контроль за використанням грошей. На жаль, влада часто знаходить мільярди на популістські ініціативи, але не демонструє такої ж швидкості, коли йдеться про укриття. Це питання не піару, а життя людей”, — підкреслила народна депутатка.

Ірина Фріз розповіла, як вирішити проблему з укриттями:

1. Спрямувати кошти місцевих бюджетів на укриття, а не на другорядні проєкти. У воєнний час нове укриття важливіше за новий стадіон, клумбу чи декоративний благоустрій, переконана вона.

2. Збільшити державні субвенції для громад, які реально не мають достатніх ресурсів.

3. Залучати міжнародних партнерів. Захист цивільних — це зрозумілий і сильний аргумент для донорів. Це треба масштабувати.

4. Будувати мобільні наземні укриття, особливо у прифронтових громадах. Там не можна чекати роками на капітальне будівництво, людям потрібен захист зараз.

“Головне — політична воля. Якщо громада не має достатньо укриттів, будь-які “красиві” проєкти мають відійти на другий план”, — зауважила народна депутатка.

Коментуючи можливі покарання Ірина Фріз зазначила, що за недопуск до укриттів відповідальність уже є — адміністративна і кримінальна.

“У цьому питанні парламент свою частину роботи виконав. Але проблема — у виконанні. Недопуск або закрите укриття потрібно швидко фіксувати, а поліція чи ДСНС не завжди можуть оперативно прибути під час обстрілу. Тому має бути не лише покарання постфактум, а й постійний контроль: перевірки, відкриті карти укриттів, публічна відповідальність балансоутримувачів і місцевої влади”, — зауважила політик.

А щодо мерів і центральної влади, за словами народної депутатки, — це вже політична відповідальність.

“Українці мають бачити, на що посадовці витрачають гроші під час війни: на безпеку людей чи на показові проєкти. І дати цьому оцінку на виборах”, — підсумувала Ірина Фріз.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія завершила підготовку до наступного масованого удару.



