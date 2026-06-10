"Приоритеты власти не о людях": почему на пятом году войны в Украине есть проблемы с укрытиями

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Кречмаровская Наталия
Последние массированные вражеские обстрелы обострили проблему с укрытиями. По данным Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Украине у 93% проверенных укрытий были обнаружены недостатки.
Укрытие. Фот портал "Комментарии"
Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, что проблему не решили, потому что вопрос укрытий до сих пор не стал безусловным приоритетом для всей вертикали власти.
Финансирование, по ее словам, есть — в 2026 году предусмотрено около 6 млрд грн субвенции на укрытие в школах и садах, часть средств уже распределена правительством. Местные бюджеты также тратят значительные суммы: только Киев планирует более 2,1 млрд грн на укрытие в 2026 году, сообщила она.
Народная депутат отметила, что парламент уже частично отреагировал на проблему — после трагических случаев, когда люди погибали из-за недопуска к укрытиям, была усилена административная и уголовная ответственность.
Политик напомнила, что за недопуск или ненадлежащее содержание укрытий предусмотрены штрафы, а если люди погибли или пострадали — уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы.
Ирина Фриз рассказала, как решить проблему с укрытиями:
1. Направить средства местных бюджетов на укрытия, а не на второстепенные проекты. В военное время новое укрытие важнее нового стадиона, клумбы или декоративного благоустройства, убеждена она.
2. Увеличить государственные субвенции для громад, реально не имеющих достаточных ресурсов.
3. Привлекать международных партнеров. Защита гражданских – это понятный и сильный аргумент для доноров. Это нужно масштабировать.
4. Строить мобильные наземные укрытия, особенно в прифронтовых громадах. Там нельзя ждать годами капитального строительства, людям нужна защита сейчас.
Комментируя возможные наказания, Ирина Фриз отметила, что за недопуск к укрытиям ответственность уже есть — административная и уголовная.
А в отношении мэров и центральных властей, по словам народной депутатки, — это уже политическая ответственность.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия завершила подготовку к следующему массированному удару.