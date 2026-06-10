"Приоритеты власти не о людях": почему на пятом году войны в Украине есть проблемы с укрытиями

Последние массированные вражеские обстрелы обострили проблему с укрытиями. По данным Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Украине у 93% проверенных укрытий были обнаружены недостатки.

Укрытие. Фот портал "Комментарии"

Народная депутат Ирина Фриз эксклюзивно порталу "Комментарии" рассказала, что проблему не решили, потому что вопрос укрытий до сих пор не стал безусловным приоритетом для всей вертикали власти.

"Формально ответственность распределена между Кабмином, местными властями, балансодержателями и владельцами объектов. Но на практике результат зависит от того, насколько конкретная громада и конкретные должностные лица считают безопасность людей приоритетом, а не второстепенной статьей расходов", — пояснила народная депутат.

Финансирование, по ее словам, есть — в 2026 году предусмотрено около 6 млрд грн субвенции на укрытие в школах и садах, часть средств уже распределена правительством. Местные бюджеты также тратят значительные суммы: только Киев планирует более 2,1 млрд грн на укрытие в 2026 году, сообщила она.

"Но проблема не только в деньгах, но и в приоритетах, контроле и ответственности. Когда в стране война, укрытие должно быть не "одним из направлений", а базовым условием выживания гражданских. Приоритетами бюджета должны быть — армия, ПВО, укрытие и безопасность граждан", — подчеркнула Фриз.

Народная депутат отметила, что парламент уже частично отреагировал на проблему — после трагических случаев, когда люди погибали из-за недопуска к укрытиям, была усилена административная и уголовная ответственность.

Политик напомнила, что за недопуск или ненадлежащее содержание укрытий предусмотрены штрафы, а если люди погибли или пострадали — уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы.

"Но этого недостаточно. Верховная Рада должна и дальше давить на правительство в трех вещах: больше средств на укрытие, прозрачное распределение субвенций и жесткий контроль за использованием денег. К сожалению, власти часто находят миллиарды на популистские инициативы, но не демонстрируют такой же скорости, когда речь идет об укрытиях. Это вопрос не пиара, а жизнь людей", - подчеркнула народная депутат.

Ирина Фриз рассказала, как решить проблему с укрытиями:

1. Направить средства местных бюджетов на укрытия, а не на второстепенные проекты. В военное время новое укрытие важнее нового стадиона, клумбы или декоративного благоустройства, убеждена она.

2. Увеличить государственные субвенции для громад, реально не имеющих достаточных ресурсов.

3. Привлекать международных партнеров. Защита гражданских – это понятный и сильный аргумент для доноров. Это нужно масштабировать.

4. Строить мобильные наземные укрытия, особенно в прифронтовых громадах. Там нельзя ждать годами капитального строительства, людям нужна защита сейчас.

"Главное — политическая воля. Если у общества нет достаточно укрытий, любые "красивые" проекты должны отойти на второй план", — отметила народная депутат.

Комментируя возможные наказания, Ирина Фриз отметила, что за недопуск к укрытиям ответственность уже есть — административная и уголовная.

"В этом вопросе парламент свою часть работы выполнил. Но проблема — в исполнении. Недопуск или закрытое укрытие нужно быстро фиксировать, а полиция или ГСЧС не всегда могут оперативно прибыть во время обстрела. Поэтому должно быть не только наказание постфактум, но и постоянный контроль: проверки, открытые карты укрытий, публичная ответственность балансодержателей", — акцентировала политик.

А в отношении мэров и центральных властей, по словам народной депутатки, — это уже политическая ответственность.

"Украинцы должны видеть, на что чиновники тратят деньги во время войны: на безопасность людей или на показательные проекты. И дать этому оценку на выборах", — подытожила Ирина Фриз.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия завершила подготовку к следующему массированному удару.



