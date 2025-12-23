Пріоритети Кремля у війні очевидні: озвучено категоричну заяву через масований удар РФ

Сьогоднішній масований удар по Україні включав застосування понад 650 дронів та десятків ракет з боку Росії, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Від ночі триває масований російський удар по Україні, передусім по нашій енергетиці, по цивільній інфраструктурі, буквально по всій інфраструктурі життя. Більш ніж 650 дронів уже було, і значна частина – це 'шахеди'. Понад три десятки ракет. Станом на зараз на більшій частині території України зберігається режим повітряних тривог", – зазначив він.

Президент додав, що залучені всі необхідні служби для ліквідації наслідків атаки, проте на жаль, є жертви: на Київщині від удару дрона загинула жінка, на Хмельниччині також відомо про загиблу людину, а на Житомирщині дрон потрапив у житловий будинок, де загинула чотирирічна дитина.

"Загалом під ударом уже були щонайменше 13 областей. Значну частину дронів і ракет вдалося збити. Детальна інформація від Повітряних сил буде пізніше – коли надійдуть усі звіти. Втім, були й влучання. Ремонтні бригади, енергетики вже працюють, щоб забезпечити нормальне життя людей, наших міст і громад", – підкреслив глава держави.

Зеленський зауважив, що цей напад демонструє пріоритети Росії:

"Удар перед Різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними, вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Потрібно дотискати Росію до миру та гарантованої безпеки. Потрібно не забувати, що кожного дня – і в будні, і в свята – Україна захищає життя людей. ППО для України, фінансування на закупівлю зброї, постачання енергетичного обладнання – все це процеси, які не йдуть на вихідні", – наголосив президент.

