Приоритеты Кремля в войне очевидны: озвучено категоричное заявление из-за массированного удара РФ

Сегодняшний массированный удар по Украине включал применение более 650 дронов и десятков ракет со стороны России, сообщил президент Владимир Зеленский.

Фото: из открытых источников

"С ночи продолжается массированный российский удар по Украине, прежде всего по нашей энергетике, по гражданской инфраструктуре, буквально по всей инфраструктуре жизни. Более 650 дронов уже было, и значительная часть – это шахеды. Более трех десятков ракет. По состоянию на сейчас на большей части территории Украины сохраняется режим воздушных тревог."

Президент добавил, что привлечены все необходимые службы для ликвидации последствий атаки, однако, к сожалению, есть жертвы: в Киевской области от удара дрона погибла женщина, в Хмельнитчине также известно о погибшем человеке, а в Житомирской области дрон попал в жилой дом, где погиб четырехлетний ребенок.

"В общей сложности под ударом уже было по меньшей мере 13 областей. Значительную часть дронов и ракет удалось сбить. Подробная информация от Воздушных сил будет позже — когда поступят все отчеты. Впрочем, были и попадания. Ремонтные бригады, энергетики уже работают, чтобы обеспечить нормальную жизнь людей, наших городов и общин", — подчеркнул.

Зеленский отметил, что это нападение демонстрирует приоритеты России:

"Удар перед Рождеством, когда люди хотят побыть прямо со своими родными, дома, в безопасности. Удар фактически в разгар переговоров, которые ведутся, чтобы завершить эту войну. Путин никак не может смириться с тем, что надо перестать убивать. И это значит, что мир давит на Россию недостаточно. Сейчас нужно реагировать на Россию недостаточно. Сейчас нужно реагировать. безопасности. Нужно не забывать, что каждый день – и в будни, и по праздникам – Украина защищает жизнь людей ПВО для Украины, финансирование на закупку оружия, поставки энергетического оборудования – все это процессы, которые не идут на выходные", – подчеркнул президент.

