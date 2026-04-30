«Принесли бумаги підписати на згоду ампутації»: лікарі казали шансів вижити немає

Ткачова Марія
Ветеран російсько-української війни Андрій Хомʼяк поділився історією важкого поранення, після якого опинився на межі життя і смерті.
Ветеран війни про життя після ампутації кінцівок
За його словами, після отриманої травми стан був критичним — лікарі не давали шансів на порятунок і вважали ситуацію безнадійною. Сам військовий згадує, що в той момент уже попрощався з життям і був готовий до найгіршого.
Ситуацію змінив анестезіолог, який наполіг на продовженні боротьби за пацієнта. Після цього Хом’яка перевели до реанімації, де почалася інтенсивна боротьба за його життя.
Через кілька днів лікарі повідомили про необхідність ампутації лівої кінцівки, оскільки врятувати її було неможливо. Ветеран погодився на операцію, розуміючи, що це єдиний шанс вижити.
Після ампутації він проходив реабілітацію, зокрема за кордоном, однак визнає, що життя з протезом є складним. За його словами, навіть коротка ходьба потребує значних зусиль і супроводжується болем та тривалим відновленням.
Попри це, він підкреслює, що з часом прийняв нову реальність і навчився жити далі.