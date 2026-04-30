«Принесли бумаги підписати на згоду ампутації»: лікарі казали шансів вижити немає

Ветеран російсько-української війни Андрій Хомʼяк поділився історією важкого поранення, після якого опинився на межі життя і смерті.

Ветеран війни про життя після ампутації кінцівок

За його словами, після отриманої травми стан був критичним — лікарі не давали шансів на порятунок і вважали ситуацію безнадійною. Сам військовий згадує, що в той момент уже попрощався з життям і був готовий до найгіршого.

Ситуацію змінив анестезіолог, який наполіг на продовженні боротьби за пацієнта. Після цього Хом’яка перевели до реанімації, де почалася інтенсивна боротьба за його життя.

Через кілька днів лікарі повідомили про необхідність ампутації лівої кінцівки, оскільки врятувати її було неможливо. Ветеран погодився на операцію, розуміючи, що це єдиний шанс вижити.

Після ампутації він проходив реабілітацію, зокрема за кордоном, однак визнає, що життя з протезом є складним. За його словами, навіть коротка ходьба потребує значних зусиль і супроводжується болем та тривалим відновленням.

Попри це, він підкреслює, що з часом прийняв нову реальність і навчився жити далі.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ереселенка з тимчасово окупованого Бердянська Ганна Самойлова поділилася свідченнями про пережиті тортури під час 18-денного перебування в полоні російських окупантів.

Жінці вдалося вижити та згодом виїхати до Запоріжжя, однак там вона дізналася, що інформацію про неї окупантам передала її власна мати, яка підтримувала росіян. За словами Самойлової, під час утримання до неї застосовували жорстокі методи катувань. Вона розповідає, що їй завдавали серйозних травм, зокрема обпалювали тіло та застосовували електричний струм. Унаслідок цього жінка отримала тяжкі ушкодження ніг і певний час не могла носити взуття, пересуваючись босоніж. Після звільнення їй довелося проходити складне лікування та хірургічні втручання.