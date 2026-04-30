Война с Россией
"Принесли бумаги подписать на согласие ампутации": врачи говорили шансов выжить нет

Ветеран российско-украинской войны Андрей Хомяк рассказал, как пережил тяжелое ранение, ампутацию и жизнь после нее

30 апреля 2026, 22:22
Ткачова Марія

Ветеран русско-украинской войны Андрей Хомяк поделился историей тяжелого ранения, после которого оказался на грани жизни и смерти.

"Принесли бумаги подписать на согласие ампутации": врачи говорили шансов выжить нет

Ветеран войны о жизни после ампутации конечностей

По его словам, после полученной травмы состояние было критическим – врачи не давали шансов на спасение и считали ситуацию безнадежной. Сам военный вспоминает, что в тот момент уже попрощался с жизнью и был готов к самому худшему.

Ситуацию сменил анестезиолог, который настоял на продолжении борьбы за пациента. После этого Хомяка перевели в реанимацию, где началась интенсивная борьба за его жизнь.

Через несколько дней врачи сообщили о необходимости ампутации левой конечности, поскольку спасти ее было невозможно. Ветеран согласился на операцию, понимая, что это единственный шанс выжить.

После ампутации он проходил реабилитацию, в том числе за рубежом, однако признает, что жизнь с протезом сложна. По его словам, даже короткая ходьба требует больших усилий и сопровождается болью и длительным восстановлением.

Тем не менее, он подчеркивает, что со временем принял новую реальность и научился жить дальше.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что переселенка из временно оккупированного Бердянска Анна Самойлова поделилась свидетельствами о пережитых пытках во время 18-дневного пребывания в плену российских оккупантов.
Женщине удалось выжить и впоследствии уехать в Запорожье, однако там она узнала, что информацию о ней оккупантам передала ее собственная мать, поддерживавшая россиян. По словам Самойловой, при содержании к ней применяли жестокие методы пыток. Она рассказывает, что ей наносили серьезные травмы, в частности обжигали тело и применяли электрический ток. В результате женщина получила тяжелые повреждения ног и некоторое время не могла носить обувь, передвигаясь босиком. После увольнения ей пришлось проходить сложное лечение и хирургические вмешательства.



Источник: https://www.instagram.com/reel/DSNHiktCE3Z/?igsh=MTFpa3M5aHg1MTkzZA==
