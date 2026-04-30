"Принесли бумаги подписать на согласие ампутации": врачи говорили шансов выжить нет

Ветеран русско-украинской войны Андрей Хомяк поделился историей тяжелого ранения, после которого оказался на грани жизни и смерти.

Ветеран войны о жизни после ампутации конечностей

По его словам, после полученной травмы состояние было критическим – врачи не давали шансов на спасение и считали ситуацию безнадежной. Сам военный вспоминает, что в тот момент уже попрощался с жизнью и был готов к самому худшему.

Ситуацию сменил анестезиолог, который настоял на продолжении борьбы за пациента. После этого Хомяка перевели в реанимацию, где началась интенсивная борьба за его жизнь.

Через несколько дней врачи сообщили о необходимости ампутации левой конечности, поскольку спасти ее было невозможно. Ветеран согласился на операцию, понимая, что это единственный шанс выжить.

После ампутации он проходил реабилитацию, в том числе за рубежом, однако признает, что жизнь с протезом сложна. По его словам, даже короткая ходьба требует больших усилий и сопровождается болью и длительным восстановлением.

Тем не менее, он подчеркивает, что со временем принял новую реальность и научился жить дальше.

