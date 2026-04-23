Принц Гаррі у Києві жорстко звернувся до Путіна через війну в Україні

Slava Kot
Принц Гаррі здійснив неанонсований візит до України та взяв участь у Київському безпековому форумі, де виступив з жорсткою промовою щодо війни Росії проти України. Герцог Сассекський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом негайно припинити бойові дії.
Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Jack Taylor
Під час виступу у Києві принц Гаррі наголосив, що ця війна приносить лише нові жертви й руйнування, а переможців у ній не буде. За його словами, ще є час змінити курс і запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян.
Принц Гаррі підкреслив, що прибув до Києва не як політик, а як військовий і друг України. Він також заявив, що світ не повинен звикати до цього конфлікту або втрачати до нього увагу.
Також у промові принц Гаррі заявив, що "добре повернутися в Україну" та похвалив український народ, який "сміливо та успішно захищає східний фланг Європи".
Це вже третій візит принца Гаррі до України. У квітні 2025 року він відвідав Львів, де побував у центрі Superhumans, а восени того ж року приїжджав до Києва.
