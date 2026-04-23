Принц Гаррі у Києві жорстко звернувся до Путіна через війну в Україні

Принц Гаррі здійснив неанонсований візит до України та взяв участь у Київському безпековому форумі, де виступив з жорсткою промовою щодо війни Росії проти України. Герцог Сассекський публічно звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом негайно припинити бойові дії.

Принц Гаррі. Фото: REUTERS/Jack Taylor

Під час виступу у Києві принц Гаррі наголосив, що ця війна приносить лише нові жертви й руйнування, а переможців у ній не буде. За його словами, ще є час змінити курс і запобігти подальшим стражданням як українців, так і росіян.

"Президенте Путіне, жодна країна не отримує вигоди від постійних втрат життів", — сказав Гаррі та звинуватив росіян у невпинних "нападах на мирних жителів, масових вбивствах, тортурах, сексуальному насильстві та примусовій депортації".

Принц Гаррі підкреслив, що прибув до Києва не як політик, а як військовий і друг України. Він також заявив, що світ не повинен звикати до цього конфлікту або втрачати до нього увагу.

"Світ бачить вас і поважає вас. Я тут не як політик. Я тут як солдат, який розуміє служіння, як гуманіст, який бачив людську ціну конфлікту, і як друг України, який вважає, що світ не повинен звикати до цієї війни чи заціпеніти від її наслідків. Тому що тут відбувається не просто війна за територію. Це війна за цінності. За суверенітет", — додав Гаррі.

Також у промові принц Гаррі заявив, що "добре повернутися в Україну" та похвалив український народ, який "сміливо та успішно захищає східний фланг Європи".

Це вже третій візит принца Гаррі до України. У квітні 2025 року він відвідав Львів, де побував у центрі Superhumans, а восени того ж року приїжджав до Києва.

