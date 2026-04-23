Принц Гарри в Киеве жестко обратился к Путину из-за войны в Украине

Принц Гарри совершил неанонсированный визит в Украину и принял участие в Киевском форуме безопасности, где выступил с жесткой речью о войне России против Украины. Герцог Сассекский публично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом немедленно прекратить боевые действия.

Выступая в Киеве, принц Гарри подчеркнул, что эта война приносит только новые жертвы и разрушения, а победителей в ней не будет. По его словам, еще есть время изменить курс и предотвратить дальнейшие страдания как украинцев, так и россиян.

"Президент Путин, ни одна страна не получает выгоды от постоянных потерь жизней", — сказал Гарри и обвинил россиян в непрекращающихся "нападениях на мирных жителей, массовых убийствах, пытках, сексуальном насилии и принудительной депортации".

Принц Гарри подчеркнул, что прибыл в Киев не как политик, а военный и друг Украины. Он также заявил, что мир не должен привыкать к этому конфликту или терять к нему внимание.

"Мир видит вас и уважает вас. Я здесь не как политик. Я здесь как солдат, понимающий служение, как гуманист, видевший человеческую цену конфликта, и как друг Украины, считающий, что мир не должен привыкать к этой войне или оцепенеть от ее последствий. Потому что здесь идет не просто война за территорию. Это война по ценности. За суверенитет", — добавил Гарри.

Также в речи принц Гарри заявил, что "хорошо вернуться в Украину" и похвалил украинский народ, "смело и успешно защищающий восточный фланг Европы".

Это уже третий визит принца Гарри в Украину. В апреле 2025 года он посетил Львов, где побывал в центре Superhumans, а осенью того же года приезжал в Киев.

