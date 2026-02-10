Принаймні на два століття: союзникам Києва озвучили термінову вимогу після закінчення війни

Міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст і громад (АПГМ) Ігор Терехов у інтерв’ю New York Post заявив, що Україна потребує гарантій безпеки не лише на кілька років або до 2027-го, а щонайменше на століття.

Фото: з відкритих джерел

Терехов підкреслив, що для забезпечення тривалого миру необхідні надійні й довгострокові гарантії від США та їхніх союзників. Як зазначає видання, мер Харкова наголосив: "Реальні гарантії безпеки приносять дивіденди миру". Він також висловив підтримку ініціативам, які ведуть до припинення війни, зокрема зусиллям президентів Трампа та Зеленського.

"Гарантії безпеки потрібні не на 2027 рік або на 2 роки після нього, а принаймні на століття", – додав Терехов, підкреслюючи, що українці прагнуть миру, але його стабільність залежить від довгострокових гарантій.

Мер Харкова також висловив вдячність Сполученим Штатам за підтримку України та розповів про адаптацію громадян до реалій війни.

"Протягом останніх чотирьох років ми перебували під постійним обстрілом і постійними атаками. Харків – це фортеця, і протягом цих чотирьох років війни Харків був барометром стійкості України", – підкреслив Терехов.

За його словами, досвід Харкова демонструє, як українці вчаться жити та захищати свої міста, навіть під постійною загрозою. Гарантії безпеки та міжнародна підтримка, на думку Терехова, є ключем до збереження миру і стабільності в Україні на десятиліття вперед.

