Чому закінчення війни навесені стане фіаско для України: озвучено вражаючу причину

Російський диктатор Володимир Путін використовує переговорні процеси як інструмент для відтягування часу та ослаблення санкційного тиску на свою країну. Будь-яке потенційне припинення вогню насправді надасть Москві можливість перегрупувати сили, зміцнити військово-промисловий комплекс і підготувати новий, ще потужніший наступ. Доктор економічних наук та голова Advanter Group Андрій Длігач підкреслює, що прямі переговори України з Росією не мають перспектив, адже Росія не зацікавлена у встановленні миру.

Фото: з відкритих джерел

За результатами стратегічного моделювання сценаріїв розвитку подій, яке минулого тижня провела Advanter Group, найбільш ймовірними є два варіанти: продовження війни або укладення масштабної угоди між РФ та США. При цьому вести переговори Україні важливо, аби домагатися звільнення полонених та демонструвати союзникам, насамперед США, прагнення до мирного вирішення. Однак справжній діалог можливий лише тоді, коли обидві сторони зацікавлені у припиненні конфлікту. Україна прагне миру, а Росія — ні, оскільки її стратегічна мета полягає у ліквідації України як незалежної держави.

Длігач наголошує, що будь-які проміжні компроміси, наприклад відмова від контролю над чотирма областями, не відповідають інтересам Росії. Західні партнери іноді хибно сприймають сигнали Москви про готовність до переговорів як ознаку реальної зацікавленості у мирі.

Навесні ситуація не покращиться: РФ планує розгорнути більш масштабний наступ, продовжувати руйнувати українську інфраструктуру і чинити тиск на енергетичну систему. Енергетичні проблеми повторяться влітку через планові ремонти атомних реакторів, а потужності української генерації не зростуть.

Крім того, Росія продовжить тиск через кібератаки, політичні й дипломатичні канали, провокуючи внутрішні конфлікти та взаємні звинувачення в українському суспільстві. Ведеться тотальна війна не лише на фронті, а й у всіх інших сферах, що видно на прикладі ЄС. Москва очікує виборів у Німеччині та Франції та приходу проросійських сил до влади у країнах Центральної та Східної Європи, серед яких Словаччина, Чехія, Молдова, Румунія, Польща. Тому, за словами Длігача, Україні важливо не очікувати швидкого завершення війни, водночас не втрачаючи рішучості у боротьбі за свою державність.

Як вже писали "Коментарі", у Силах оборони Півдня України не виключають, що територія невизнаного Придністров’я може бути використана Росією як додатковий плацдарм для атак на Україну. За словами речника угруповання, полковника ЗСУ Владислава Волошина, особливу загрозу становить аеродром у Тирасполі, який ворог потенційно здатен задіяти для запуску ударних безпілотників.