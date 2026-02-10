Почему окончание войны навесной станет фиаско для Украины: озвучена поразительная причина

Российский диктатор Владимир Путин использует переговорные процессы в качестве инструмента для оттягивания времени и ослабления санкционного давления на свою страну. Любое потенциальное прекращение огня на самом деле позволит Москве перегруппировать силы, укрепить военно-промышленный комплекс и подготовить новое, еще более мощное наступление. Доктор экономических наук и глава Advanter Group Андрей Длигач подчеркивает, что у прямых переговоров Украины с Россией нет перспектив, ведь Россия не заинтересована в установлении мира.

По результатам стратегического моделирования сценариев развития событий, которое на прошлой неделе провела Advanter Group, наиболее вероятны два варианта: продление войны или заключение масштабного соглашения между РФ и США. При этом вести переговоры Украине важно, чтобы добиваться освобождения пленных и демонстрировать союзникам, прежде всего США, стремление к мирному решению. Однако настоящий диалог возможен только тогда, когда обе стороны заинтересованы в прекращении конфликта. Украина стремится к миру, а Россия — нет, поскольку ее стратегическая цель состоит в ликвидации Украины как независимого государства.

Длигач отмечает, что какие-либо промежуточные компромиссы, например отказ от контроля над четырьмя областями, не отвечают интересам России. Западные партнеры иногда ошибочно воспринимают сигналы Москвы о готовности к переговорам как признаку реальной заинтересованности в мире.

Весной ситуация не улучшится: РФ планирует развернуть более масштабное наступление, продолжать разрушать украинскую инфраструктуру и оказывать давление на энергетическую систему. Энергетические проблемы повторятся летом из-за плановых ремонтов атомных реакторов, а мощности украинского поколения не возрастут.

Кроме того, Россия продолжит давление из-за кибератак, политических и дипломатических каналов, провоцируя внутренние конфликты и взаимные обвинения в украинском обществе. Ведется тотальная война не только на фронте, но и во всех других областях, что видно на примере ЕС. Москва ожидает выборов в Германии и Франции и прихода пророссийских сил к власти в странах Центральной и Восточной Европы, включая Словакию, Чехию, Молдову, Румынию, Польшу. Поэтому, по словам Длигача, Украине важно не ожидать скорого завершения войны, не теряя решимости в борьбе за свою государственность.

Как уже писали "Комментарии", в Силах обороны Юга Украины не исключают, что территория непризнанного Приднестровья может быть использована Россией как дополнительный плацдарм для атак на Украину. По словам спикера группировки, полковника ВСУ Владислава Волошина, особую угрозу представляет аэродром в Тирасполе, который враг потенциально способен задействовать для запуска ударных беспилотников.