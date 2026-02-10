По крайней мере, на два столетия: союзникам Киева озвучили срочное требование после окончания войны

Мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин (АПГМ) Игорь Терехов в интервью New York Post заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности не только на несколько лет или до 2027-го, а по меньшей мере на столетие.

Фото: из открытых источников

Терехов подчеркнул, что для обеспечения продолжительного мира необходимы надежные и долгосрочные гарантии от США и их союзников. Как отмечает издание, мэр Харькова отметил: "Реальные гарантии безопасности приносят дивиденды миру". Он также выразил поддержку инициативам, ведущим к прекращению войны, в частности, усилиям президентов Трампа и Зеленского.

"Гарантии безопасности нужны не на 2027 или на 2 года после него, а по крайней мере на века", — добавил Терехов, подчеркивая, что украинцы стремятся к миру, но его стабильность зависит от долгосрочных гарантий.

Мэр Харькова также поблагодарил Соединенные Штаты за поддержку Украины и рассказал об адаптации граждан к реалиям войны.

"В последние четыре года мы находились под постоянным обстрелом и постоянными атаками. Харьков – это крепость, и в течение этих четырех лет войны Харьков был барометром устойчивости Украины", – подчеркнул Терехов.

По его словам, опыт Харькова демонстрирует, как украинцы учатся жить и защищать свои города даже под постоянной угрозой. Гарантии безопасности и международная поддержка, по мнению Терехова, ключ к сохранению мира и стабильности в Украине на десятилетия вперед.

