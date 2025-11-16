Примусова мобілізація резервістів в Луганській області: як обманюють росіяни

Російські окупаційні сили розпочали формування першої групи резервістів на тимчасово захопленій території Луганської області в межах нового етапу примусової мобілізації. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

Росіяни мобілізують резервістів в Луганській області

За інформацією адміністрації, російське міністерство оборони заздалегідь запевняло мобілізованих, що їх нібито планують залучати лише для охорони об’єктів інфраструктури на окупованих територіях. Однак насправді одразу після збору чоловіків без пояснень відправили до навчальних центрів для подальшої підготовки.

Так звані “спеціальні збори”, за планом окупаційних структур, триватимуть близько двох місяців. Українська влада наголошує, що такі дії росії є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права та свідчать про нарощування мобілізаційних ресурсів для ведення війни проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч з 15 на 16 листопада російські військові заявили про масштабну атаку українських безпілотників одразу на кілька областей країни. За даними Міноборони РФ, удари тривали з 23:00 до 7:00 за московським часом, а силами чергової ППО нібито було перехоплено та знищено 57 БПЛА літакового типу.

У російському відомстві стверджують, що найбільший масив дронів прямував на Самарську область — там повідомили про збиття 23 дронів. Ще 17 безпілотників оголосили нейтралізованими над Волгоградською областю. Також у зведенні йдеться про п’ять дронів, знищених над Саратовщиною, і стільки ж — над Ростовською областю. На території Курської та Воронезької областей по три безпілотники відповідно. Один апарат, за їхніми даними, нібито був збитий у Брянській області.

