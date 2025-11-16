logo_ukra

BTC/USD

95988

ETH/USD

3215.24

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Примусова мобілізація резервістів в Луганській області: як обманюють росіяни
commentss НОВИНИ Всі новини

Примусова мобілізація резервістів в Луганській області: як обманюють росіяни

РФ почала нову хвилю примусової мобілізації на окупованій Луганщині: першу партію резервістів вже відправили в навчальні центри

16 листопада 2025, 10:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російські окупаційні сили розпочали формування першої групи резервістів на тимчасово захопленій території Луганської області в межах нового етапу примусової мобілізації. Про це повідомили у Луганській обласній військовій адміністрації.

Примусова мобілізація резервістів в Луганській області: як обманюють росіяни

Росіяни мобілізують резервістів в Луганській області

За інформацією адміністрації, російське міністерство оборони заздалегідь запевняло мобілізованих, що їх нібито планують залучати лише для охорони об’єктів інфраструктури на окупованих територіях. Однак насправді одразу після збору чоловіків без пояснень відправили до навчальних центрів для подальшої підготовки.

Так звані “спеціальні збори”, за планом окупаційних структур, триватимуть близько двох місяців. Українська влада наголошує, що такі дії росії є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права та свідчать про нарощування мобілізаційних ресурсів для ведення війни проти України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у ніч з 15 на 16 листопада російські військові заявили про масштабну атаку українських безпілотників одразу на кілька областей країни. За даними Міноборони РФ, удари тривали з 23:00 до 7:00 за московським часом, а силами чергової ППО нібито було перехоплено та знищено 57 БПЛА літакового типу.
У російському відомстві стверджують, що найбільший масив дронів прямував на Самарську область — там повідомили про збиття 23 дронів. Ще 17 безпілотників оголосили нейтралізованими над Волгоградською областю. Також у зведенні йдеться про п’ять дронів, знищених над Саратовщиною, і стільки ж — над Ростовською областю. На території Курської та Воронезької областей по три безпілотники відповідно. Один апарат, за їхніми даними, нібито був збитий у Брянській області.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/luhanskaVTSA/31100
Теги:

Новини

Всі новини