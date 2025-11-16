Принудительная мобилизация резервистов в Луганской области: как обманывают россияне

Рубрики
Ткачова Марія
Российские оккупационные силы приступили к формированию первой группы резервистов на временно захваченной территории Луганской области в рамках нового этапа принудительной мобилизации. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.
Россияне мобилизуют резервистов в Луганской области
По информации администрации, российское министерство обороны заранее уверяло мобилизованных, что якобы планируется привлекаться только для охраны объектов инфраструктуры на оккупированных территориях. Однако на самом деле сразу после сбора мужчин без объяснений отправили в учебные центры для дальнейшей подготовки.
Так называемые "специальные сборы", по плану оккупационных структур, продлятся около двух месяцев. Украинские власти подчеркивают, что такие действия России являются очередным нарушением международного гуманитарного права и свидетельствуют о наращивании мобилизационных ресурсов для ведения войны против Украины.