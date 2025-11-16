Принудительная мобилизация резервистов в Луганской области: как обманывают россияне

Российские оккупационные силы приступили к формированию первой группы резервистов на временно захваченной территории Луганской области в рамках нового этапа принудительной мобилизации. Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Россияне мобилизуют резервистов в Луганской области

По информации администрации, российское министерство обороны заранее уверяло мобилизованных, что якобы планируется привлекаться только для охраны объектов инфраструктуры на оккупированных территориях. Однако на самом деле сразу после сбора мужчин без объяснений отправили в учебные центры для дальнейшей подготовки.

Так называемые "специальные сборы", по плану оккупационных структур, продлятся около двух месяцев. Украинские власти подчеркивают, что такие действия России являются очередным нарушением международного гуманитарного права и свидетельствуют о наращивании мобилизационных ресурсов для ведения войны против Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в ночь с 15 на 16 ноября российские военные заявили о масштабной атаке украинских беспилотников сразу на несколько областей страны. По данным Минобороны РФ, удары продолжались с 23:00 до 7:00 по московскому времени, а силами дежурной ПВО якобы были перехвачены и уничтожены 57 БПЛА самолетного типа.

В российском ведомстве утверждают, что наибольший массив дронов направлялся на Самарскую область — там сообщили о сбитии 23 дронов. Еще 17 беспилотников объявили нейтрализованными над Волгоградской областью. Также в своде говорится о пяти дронов, уничтоженных над Саратовщиной, и столько же над Ростовской областью. На территории Курской и Воронежской областей по три беспилотника соответственно. Один аппарат, по их данным, якобы был сбит в Брянской области.

