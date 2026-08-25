Українська система протиповітряної оборони отримала додатковий ресурс для відбиття ворожих повітряних атак. Глава держави Володимир Зеленський оголосив про успішне прибуття чергового пакета військової допомоги, який містить дефіцитні боєприпаси для західних комплексів.

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Президент свідомо утримався від розголошення конфіденційних деталей щодо країни-партнера та обсягів допомоги, аби забезпечити безпеку поставок.

"Україна отримала невелику партію ракет для Patriot та AIM, — повідомив Володимир Зеленський, окреслюючи поточні результати роботи з союзниками, — також підтверджено постачання Crotale".

Очільник країни наголосив, що попри важливість цього надходження, наявні обсяги все ще не здатні повністю закрити потреби фронту та тилових міст, тому робота над залученням додаткових засобів триває безперервно.

"Називати державу, яка надала допомогу, не буд у , — зазнача є Президент, — Точну кількість отриманих ракет для Patriot також не назву , скажу лише, що Україні потрібно більше".

Окрім боєприпасів великої дальності, український арсенал суттєво посилиться комплексами ближнього радіуса дії. Партнери вже надіслали офіційні гарантії щодо відправки додаткових тактичних одиниць ППО.

"Україна отримала підтвердження постачання кількох систем ППО Crotale та ракет до них, — резюмував Глава держави, підкреслюючи комплексне розширення оборонних спроможностей, — а також уже отримала ракети AIM".

Військові експерти нагадують, що французькі всепогодні зенітні ракетні комплекси малої дальності Crotale призначені для ефективного перехоплення повітряних цілей на низьких та середніх висотах. Своєю чергою, ракети сімейства AIM мають унікальну гнучкість у використанні, адже їх можна запускати не лише з пілотованої авіації, а й адаптувати під роботу наземних платформ ППО.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що парад українських дронів в Києві шокував іноземних партнерів, через що вони подумали, що це ШІ.